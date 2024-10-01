Swedbank закрывает одно из самых популярных отделений в столице Литвы

„В Вильнюсе отделение из торгового центра Akropolis для удобства клиентов перенесем в более современное помещение в ТЦ Ozas.
Из-за ремонта в течение нескольких месяцев распределим потоки клиентов между другими отделениями в Вильнюсе“, – информировал пресс-секретарь банка Swedbank Гитис Верцинскас.
Он не назвал дату закрытия отделения в Akropolis, а также не сказал, где и сколько других отделений планируют закрыть в этом году.
„Постоянно обсуждаются перемены в сети, но пока нет окончательных решений, говорить о них мы не можем“, – сказал Верцинскас.
На данный момент были закрыты отделения в Варене, Радвилишкисе, Купишкисе и Шакяй.
„В Паланге с середины октября мы начнем обновление отделения, поэтому несколько месяцев не будем обслуживать там клиентов, позже клиентов будем ждать в обновленном отделении.
В Расейняй завершается ремонт и отделение откроется с середины этого месяца“, – сказал Верцинскас.
В Пасвалисе отделение планируют перенести в ново отделение в середине декабря 2024 года.
Верцинскас напомнил, что сейчас у банка есть 39 отделений.