Swedbank закрывает одно из самых популярных отделений в столице Литвы

„В Вильнюсе отделение из торгового центра Akropolis для удобства клиентов перенесем в более современное помещение в ТЦ Ozas.

Из-за ремонта в течение нескольких месяцев распределим потоки клиентов между другими отделениями в Вильнюсе“, – информировал пресс-секретарь банка Swedbank Гитис Верцинскас.

Он не назвал дату закрытия отделения в Akropolis, а также не сказал, где и сколько других отделений планируют закрыть в этом году.

„Постоянно обсуждаются перемены в сети, но пока нет окончательных решений, говорить о них мы не можем“, – сказал Верцинскас.

На данный момент были закрыты отделения в Варене, Радвилишкисе, Купишкисе и Шакяй.