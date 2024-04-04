Swedbank выделил 75 млн евро на строительство ветропарка Achemos grupė

 
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Koncernas „Achemos grupė“ investuos į jūrinę vėjo energetiką
Koncernas „Achemos grupė“ investuos į jūrinę vėjo energetiką
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Swedbank подписал соглашение с концерном Achemos grupė на предоставление финансирования в размере 75 млн евро. Эти средства будут направлены на развитие собственной ветряной электростанции мощностью 264 МВт, говорится в пресс-релизе.

"Мы рады видеть, что группа все больше связывает свою успешную деятельность с возобновляемыми источниками энергии, и этот масштабный проект позволит ей значительно сократить операционные выбросы, улучшить профиль устойчивости и, таким образом, обеспечить конкурентоспособность на международных рынках в долгосрочной перспективе", — говорит член правления Swedbank в Литве и руководитель отдела обслуживания бизнес-клиентов Игнас Мачейка.

Сообщается, что Achemos grupė в Пагегяйском районе строит ветропарк, в результате чего должно быть построено в общей сложности 40 ветряных электростанций. По оценкам, они должны производить около 602 ГВтч электроэнергии в год.

Планируемое начало ввода ветропарка в эксплуатацию – третий квартал 2026 г. Общая сумма инвестиций в этот проект составляет около 460 млн евро.

"Пагегяйский ветропарк – важное продолжение наших прочных традиций и обязательств по инвестированию в возобновляемую энергию. Мы верим, что этот проект позволит нам сделать твердый шаг вперед как в достижении целей возобновляемой энергетики нашей группы, так и целей устойчивого развития Литвы ", — говорит председатель правления концерна Achemos grupė Лидия Лубене.

В настоящее время Achema также рассматривает возможность разработки проекта по производству экологически чистого водорода, в котором также будет использоваться электроэнергия, производимая этим парком. Предполагается, что водород сможет частично заменить природный газ и тем самым значительно снизить выбросы углекислого газа в процессе производства.

В настоящее время Achema является крупнейшим потребителем природного газа в Литве. Компания экспортирует свою продукцию на несколько десятков зарубежных рынков, а основными направлениями экспорта являются Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Польша и страны Скандинавии.

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