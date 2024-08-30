Swedbank: ВВП Литвы в следующем году вырастет больше, чем прогнозировалось – на 2,8 %

По словам Н. Мачюлиса, худшие прогнозы роста ВВП среди стран Балтии – у Эстонии, это обусловлено ростом числа банкротств, повышением налогов, которые стимулируют рост инфляции. На различия в росте ВВП стран Балтии и положительные показатели Литвы особенно повлияли экспорт, неравномерный рост потребительских ожиданий и относительно низкая инфляция.

По оценкам экономистов банка, основным фактором, стимулирующим рост, станет потребление, а не экспорт, а также потребительские ожидания, которые остаются на беспрецедентных высотах. На это также влияет подготовка рынков к планам Европейского центрального банка (ЕЦБ) по снижению базовых процентных ставок к концу года.

По расчетам банка, прогнозы экономического роста Литвы повышены на 0,4 проц. пункта – рост будет одним из самых высоких в регионе, более быстрый прогнозируется только в Польше.

Однако, по расчетам, география прибывающих мигрантов пока весьма ограничена – мигранты, прибывающие из Беларуси и Украины, составляют более половины иностранцев, проживающих в Литве, число прибывших из стран ЕС составляет около 7 тыс. из общего числа прибывших 220 тыс. мигрантов.

„Чистая иммиграция снизится и в этом, и в следующем году – в этом году она должна составить около 25 тыс., учитывая тенденции первого полугодия, в следующем году мы прогнозируем, что она снизится до 18 тыс. Позитивной тенденцией является то, что с 2020 года мы ежегодно видим положительную иммиграцию литовцев“, - утверждает экономист.

По словам Н. Мачюлиса, экономические прогнозы улучшаются и за счет положительных иммиграционных тенденций, которые привели к рекордному увеличению занятости и стимулированию потребления. Правда, по мнению экономиста, просматриваются негативные тенденции чистой иммиграции.

По мнению экономиста, чтобы увеличить долю ВВП на одного работника, которая в последние годы снижается, Литве следует способствовать привлечению работников, создающих высокую добавленную стоимость, отказаться от вредной практики отраслевого квотирования.

В следующем году инфляция ускорится, но и зарплаты увеличатся

По словам Н. Мачюлиса, хотя инфляция в Литве в этом году была одной из самых низких в еврозоне, этот период скоро закончится – на рост инфляции повлияет рост цен на товары и услуги из-за цен на транспортировку и природные ресурсы. Таким образом, инфляция в 0,9 проц. в этом году увеличится до 2,8 проц. в следующем году.