Swedbank: в этом году ожидается оживление на рынке жилья

Как пояснил глава Службы по обслуживанию частных клиентов Swedbank Павел Ладзято, в 2023 г. вследствие инфляции и роста цен на жилье на рынке наблюдалась стабилизация. Он отмечает, что рассчитываемый Swedbank индекс доступности жилья в третьем квартале прошлого года оказался на самом низком уровне с 2010 г., однако из-за продолжающегося быстрого роста зарплат и более стабильных цен на недвижимость ситуация начинает улучшаться.

В течение 2023 г. средний жилищный кредит составил около 98 тыс. евро и, по сравнению с позапрошлым годом, он увеличился на 6 проц. Между тем снизилась средняя площадь приобретаемых квартир, которая в прошлом году составила около 50 кв. м. и была на одну десятую меньше, чем в 2021 г. Представитель банка отмечает, что проблема доступности решается выбором меньшей площади.