2024.10.11 14:07

Swedbank предупреждает клиентов: в течение трех дней могут наблюдаться проблемы с расчетом

 
ru.DELFI.lt
Swedbank bankas
Swedbank bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Один из крупнейших банков Литвы Swedbank на своей странице информирует клиентов, что 12-14 октября по ночам возможны сбои в системе услуг.

Банк сообщает, что по ночам с 00:00 до 06:00 ч. могут быть проблемы с некоторыми услугами.

„В выходные дни по ночам, начиная с ночи на субботу, мы будем проводить регулярные работы по обновлению системы. Из-за этих работ в течение короткого времени будут наблюдаться сбои в предоставлении некоторых услуг.

Регулярные работы по обновлению системы ИТ мы проводим по ночам, чтобы клиенты столкнулись с минимальными неудобствами.

Nuolat atnaujinamos IT sistemos mums leidžia teikti geriausiai klientų poreikius atitinkančias paslaugas“, – rašoma „Swedbank“ pranešime.

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