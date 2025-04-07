Swedbank предоставляет 24 млн евро на финансирование солнечного парка в Швенченском районе

„Сотрудничество, основанное на общем видении, открывает возможности для дальнейшей реализации крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии за счет использования местного потенциала зеленой энергетики. Мы ценим партнерство со Swedbank и рады предложенным решением по финансированию еще одного нашего проекта в Литве“, - цитируется в сообщении банка директор по инвестициям Nordic Solar Хольгер Бангас.

По оценкам, электроэнергии, вырабатываемой солнечным парком, который строится в Швенченском районе, должно хватить для обеспечения более 40 тыс. домохозяйств, если предположить, что в среднем одна семья потребляет 1,9 тыс. кВтч энергии в год. Весной этого года парк был подключен к электросети.