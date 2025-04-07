2025.04.07 10:47

Swedbank предоставляет 24 млн евро на финансирование солнечного парка в Швенченском районе

 
Elta
ru.DELFI.lt
Swedbank bankas
Swedbank bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Swedbank объявляет о предоставлении финансирования в размере 24,15 млн евро компании Nordic Solar, которая завершает строительство солнечного парка мощностью 80 мегаватт (МВт) в Швенченском районе.

„Сотрудничество, основанное на общем видении, открывает возможности для дальнейшей реализации крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии за счет использования местного потенциала зеленой энергетики. Мы ценим партнерство со Swedbank и рады предложенным решением по финансированию еще одного нашего проекта в Литве“, - цитируется в сообщении банка директор по инвестициям Nordic Solar Хольгер Бангас.

По оценкам, электроэнергии, вырабатываемой солнечным парком, который строится в Швенченском районе, должно хватить для обеспечения более 40 тыс. домохозяйств, если предположить, что в среднем одна семья потребляет 1,9 тыс. кВтч энергии в год. Весной этого года парк был подключен к электросети.

В прошлом году Swedbank выделил 33 млн евро на финансирование строительства крупнейшего в Литве солнечного парка мощностью 100 МВт в Молетском районе.

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