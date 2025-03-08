2025.03.08 07:01

Суперцена вызвала улыбку: за суши – тысячи евро

 
ru.DELFI.lt
Sušių kaina parduotuvėje
Sušių kaina parduotuvėje
ФОТО: Delfi

В социальной сети Facebook жители делятся курьезом. Цена за несколько кусочков суши - больше 3000 евро. Представитель сети признала, что была допущена ошибка.

В одной группе на Facebook жители поделились фотографией, на которой видна цена на суши в рекламе Lidl.

За 210 г цена 3559,00 евро. Правда, указана стоимость за килограмм - 17,7 евро.

Sušių kaina parduotuvėje

Под фото пользователи писали, что это явная ошибка, таких цен не может быть.

Это подтвердила и пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.

„Это был временный товар в ассортименте, его можно было купить на прошлой неделе. Цена была 3,59 евро, она была указана на прилавке.

На сайте допущена техническая ошибка, приносим извинения“, – сказала она.

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