Суперцена вызвала улыбку: за суши – тысячи евро

В одной группе на Facebook жители поделились фотографией, на которой видна цена на суши в рекламе Lidl.

За 210 г цена 3559,00 евро. Правда, указана стоимость за килограмм - 17,7 евро.

Под фото пользователи писали, что это явная ошибка, таких цен не может быть.

Это подтвердила и пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.

„Это был временный товар в ассортименте, его можно было купить на прошлой неделе. Цена была 3,59 евро, она была указана на прилавке.