Сухопутный маршрут Harmony Link позволит Литве синхронизироваться с Европой и сэкономить

Стоимость проекта морского соединения Harmony Link еще в начале 2023 года выросла с 680 млн до 1,6 млрд евро, поэтому литовские и польские операторы систем передачи электроэнергии – Litgrid и PSE – договорились проложить кабель рядом с колеей Rail Baltica.

„Перенос (Harmony Link – ELTA) с моря на сушу сэкономил нам почти 600 млн евро. Это огромные средства, которые потребовалось бы компенсировать нашим потребителям – нашим и польским. Это было неприемлемо“, - в четверг Žinių radijas сказал министр.

Ожидается, что сухопутный кабель будет проложен в 2029 году, пока ведется планирование территорий, необходимых для строительства.