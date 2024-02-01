Судно "Ракета" в этом году из Каунаса в Клайпеду ходить не будет

Зато в 2024 году судно не будет ходить в Клайпеду (причина - подорожание топлива и недостаточное число пассажиров). В январе и феврале 2024 г. экипаж "Ракеты" отдыхает, а в марте начнется подготовка к новому сезону. В этом году ремонтируют один двигатель, чтобы был запасной.

По словам Шилгалиса, проведут некоторые работы по совершенствованию судна.

В 2023 г. "Ракета" курсировала в Ниду и назад по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В другие дни было немало заказных рейсов.

Судно "Ракета" заказывают разные компании, организации, частные лица для свадеб, дней рождения и крестин. Судно рассчитано на 58 пассажиров.