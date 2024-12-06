Судно-хранилище СПГ Independence переходит в собственность Литвы

В мероприятии также примет участие Даля Грибаускайте , бывший президент и инициатор проекта терминала СПГ в Литве. Ранее она утверждала, что Литва, которая до открытия Independence импортировала сжиженный природный газ только из России, за это десятилетие обрела большую энергетическую независимость и смогла легче интегрироваться в западную систему.

На мероприятии также выступят Мортен Хёг, председатель правления группы Höegh Evi, владельца Independence, исполняющая обязанности премьер-министра Ингрида Шимоните , и генеральный директор KN Energies Дарюс Шилянскис.

В церемонии в Клайпеде примут участие президент Литвы Гитанас Науседа , президент Польши Анджей Дуда , президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эдгарс Ринкевич.

До сих пор терминал СПГ был зарегистрирован в Регистре судов Сингапура и носил флаг этой страны. В пятницу, после церемонии передачи, будет поднят литовский триколор.

Терминал прибыл в Клайпедский порт 27 октября 2014 года.

Выкуп судна составит около одной седьмой миллиона евро, на что получен кредит Северного инвестиционного банка (СИБ). Согласно контракту, эту сумму норвежской компании KN Energies сможет выплатить до 2044 года.

После получения прав собственности компания Hoegh LNG на десятилетие станет оператором Independence в Литве.

Глава KN Energies Д. Шилянскис указал, что с момента прибытия Independence, без учета расходов на содержание, польза, которую это создает для литовской экономики и потребителей газа, составляет около 160 млн евро в год.

После регистрации СПГ-терминала в судовом реестре Литвы флот страны увеличится на целых 30 проц.