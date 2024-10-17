Суд разрешил взять Германаса под стражу на два месяца

Компания Foxpay попала в поле зрения Национальной комиссии по координированию защиты важных для нацбезопасности объектов, когда она не разрешила Тринкунайте купить компанию LITLAB, основной акционер этой компании – муж экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкас.

По оценке комиссии, инвестор Тринкунайте не отвечает требованиям закона об охране объектов национального значения. Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., а с конца 2023 г. до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел с поста директора Foxpay.