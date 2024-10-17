Суд просят разрешить взять под стражу Германаса

Суд решает этот вопрос.
Германаса подозревают в мошенничестве, подкупе и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает Вильнюсский участковый суд.
Заседание суда состоялось удаленно.
Напомним, что в среду порталы 15min и Delfi сообщали о задержании владелицы компании Foxpay Евы Тринкунйате и ее сожителя Германаса.
Летом Германас дал интервью Delfi.
Сообщалось также и об аресте мужа экс-министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугаса Навицкаса.
Служба спецрасследований начала расследование возможно непрозрачной деятельности Foxpay в июне 2024 года. Расследуют факты легализации полученного преступным путем имущества и вмешательство в работу государственного служащего.
Компания Foxpay попала в поле зрения Национальной комиссии по координированию защиты важных для нацбезопасности объектов, когда она не разрешила Тринкунайте купить компанию LITLAB, основной акционер этой компании – муж экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкас.
По оценке комиссии, инвестор Тринкунайте не отвечает требованиям закона об охране объектов национального значения. Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., а с конца 2023 г. до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел с поста директора Foxpay.