Суд просят разрешить взять под стражу Германаса

По оценке комиссии, инвестор Тринкунайте не отвечает требованиям закона об охране объектов национального значения. Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., а с конца 2023 г. до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел с поста директора Foxpay.