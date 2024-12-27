Суд: Налоговая инспекция не может автоматически принуждать к взысканию пени

Такое решение Высший административный суд Литвы принял на прошлой неделе, после удовлетворения жалобы налогоплательщика на отказ ГНИ указать сумму налоговой задолженности, принудительно взысканной с нее.
Согласно пресс-релизу суда, по делу установлено, что после окончания налогового спора заявителю ГНИ направила требование об уплате утвержденной решением суда налоговой задолженности в размере 28 669 евро. Когда заявительница не выплатила эти суммы, ГНИ приняла решения о принудительном взыскании с нее суммы в 31 113 евро и передала эти решения судебному приставу.
После того, как налогоплательщик обратилась к ГНИ с просьбой уточнить суммы, подлежащие взысканию с нее, и сообщить об этом судебному исполнителю, ГНИ отказалась это сделать, по существу указав, что разница в 2444 евро между указанными суммами состоит из пеней за просрочку налога, дополнительно начисленных за период рассмотрения налогового спора.
В представленных в суд объяснениях налоговый администратор уточнил, что после налогового спора ГНИ не принимает решения о дополнительных пенях за просрочку, поэтому решение о сумме 2444 евро, дополнительно начисленной заявителю, принято не было. ГНИ заявила, что эти просроченные проценты (даже до принудительного взыскания) были автоматически рассчитаны и учтены как часть налоговой задолженности заявителя в информационной системе без какого-либо решения налогового администратора.
Расширенный состав судей Высшего административного суда Литвы постановил, что ГНИ не имеет права принудительно взыскивать проценты за просрочку, начисленные за период налогового спора, если начисление этих процентов за просрочку не оформлено отдельно принятым решением, согласно которому налогоплательщику установлена возможность добросовестно уплатить эти просроченные проценты в течение 20 дней со дня вручения ему этого решения.