Суд: Налоговая инспекция не может автоматически принуждать к взысканию пени

Такое решение Высший административный суд Литвы принял на прошлой неделе, после удовлетворения жалобы налогоплательщика на отказ ГНИ указать сумму налоговой задолженности, принудительно взысканной с нее.

Согласно пресс-релизу суда, по делу установлено, что после окончания налогового спора заявителю ГНИ направила требование об уплате утвержденной решением суда налоговой задолженности в размере 28 669 евро. Когда заявительница не выплатила эти суммы, ГНИ приняла решения о принудительном взыскании с нее суммы в 31 113 евро и передала эти решения судебному приставу.