Суд: компания Борисова Aviabaltika законно признана угрозой безопасности Литвы

Компанией, не отвечающей интересам нацбезопасности Литвы Aviabaltika признали правительство и Комиссия по координированию обеспечения безопасности важных объектов. Aviabaltika обжаловала это решение.

По данным компании, решение было принято "на основе предположений, презумпций, деклараций, а не объективных фактических данных".

Aviabaltikа отмечает, что то обстоятельство, что Борисов с 2012 по 2023 году был владельцем ее акций, не дает оснований делать вывод, что сама компания не отвечает интересам нацбезопасности.

Однако суд отклонил эту жалобу как необоснованную.