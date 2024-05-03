Суд: компания Борисова Aviabaltika законно признана угрозой безопасности Литвы

Компанией, не отвечающей интересам нацбезопасности Литвы Aviabaltika признали правительство и Комиссия по координированию обеспечения безопасности важных объектов. Aviabaltika обжаловала это решение.
По данным компании, решение было принято "на основе предположений, презумпций, деклараций, а не объективных фактических данных".
Aviabaltikа отмечает, что то обстоятельство, что Борисов с 2012 по 2023 году был владельцем ее акций, не дает оснований делать вывод, что сама компания не отвечает интересам нацбезопасности.
Однако суд отклонил эту жалобу как необоснованную.
"Суд, рассмотрев дело, указал, что решение комиссии было обоснованным фактическими обстоятельствами и данными из Центра реестра, МИД, Служб спецрасследований, Департамента госбезопасности, которые подтверждают связи истца (Aviabaltika) с зарубежными субъектами, представляющими угрозу нацбезопасности страны", – сообщает суд.
Суд считает, что комиссия обоснованно подтвердила факт активной и многолетней коммерческой деятельности Aviabaltika в Беларуси, ее участия в проектах в России, а у партнеров компании есть коммерческие и иные связи с оборонными сектором и сектором безопасности этих стран.
Правительство Литвы уверяло, что планы Aviabaltikа в связи с продлением аренды земли в Каунасском аэропорту с "Литовскими аэропортами" идут вразрез с интересами национальной безопасности.
"Если не пресечь такие планы, это будет означать (...) риск", – указало правительство.
Это постановление суда еще может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.
Юрий Борисов - гражданин России, бывший соратник и спонсор отстраненного с должности президента Роландаса Паксаса.