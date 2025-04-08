2025.04.08 07:04

Суд: Elektrum Lietuva может пока не возвращать бывшим клиентам 2,4 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektros tiekėjai: Perlas, Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis
Elektros tiekėjai: Perlas, Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

После временной приостановки выполнения обязательства, возложенного Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ), независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva временно освобождается от обязанности вернуть 2,4 млн евро неустойки, начисленной бывшим клиентам до лета 2023 года, постановил Главный административный суд Литвы (ГАСЛ).

В декабре прошлого года регулятор рынка обязал трех основных независимых поставщиков электроэнергии – Ignitis, Enefit и Elektrum Lietuva – вернуть бытовым потребителям и микропредприятиям в общей сложности 8,3 млн евро.

Из них Elektrum Lietuva должен был вернуть бытовым потребителям 36 200 евро, а микропредприятиям – 2,4 млн евро.

После вступления решения ГСРЭ в силу, поставщика обязали в течение трех месяцев вернуть эти деньги и „отказаться от всех прав требования в отношении бытовых потребителей и предприятий в связи с уплатой платежа за расторжение договора“.

Апелляционный суд в конце января отменил решение Каунасской палаты Регионального административного суда и удовлетворил жалобу Elektrum, постановив приостановить действие части решения регулятора рынка до завершения рассмотрения данного дела.

„Напрашивается вывод, что приостановление действия подпунктов Постановления (...) до полного рассмотрения данного административного дела и вступления окончательного процессуального решения в силу, является в данном случае соразмерной мерой как для защиты общественного интереса (прав потребителя), так и частного интереса заявителя“, – говорится в постановлении ГАСЛ от 2 апреля.

Между тем, Elektrum сообщил Региональному административному суду, что сейчас в судах находится 15 дел, по которым компания требует от бывших клиентов возместить в общей сложности почти 1,2 млн евро неустойки за расторжение договоров, а ГСРЭ обязал отказаться от этих требований.

Это, по мнению Elektrum, нанесет компании непоправимый ущерб и лишит возможности в будущем защищать свои нарушенные права, даже если решение регулятора рынка будет отменено как необоснованное и незаконное, кроме того, должна будет возместить потребителям судебные издержки.

Также, якобы из-за штрафа, назначенного Госсоветом по регулированию энергетики, компания понесет ущерб в размере до 10% годового дохода за предыдущий период – по последним финансовым данным за 2023 год такой штраф может составить десятки миллионов.

„Назначение такого штрафа не только приведет к дальнейшим спорам между сторонами и большому финансовому бремени для заявителя, но также может привести к неплатежеспособности заявителя, что нанесет ущерб общественному интересу и большому количеству потребителей электроэнергии, которым заявитель в настоящее время поставляет электроэнергию“, – заявил Elektrum в суде.

Заявитель утверждал, что ГСРЭ, инициировав процедуру применения санкций не дожидаясь истечения трехмесячного срока, стремился оказать большее давление на Elektrum, чтобы тот отказался от всех своих требований в судах.

Поэтому компания просила запретить регулятору применять санкции, предусмотренные Законом об энергетике, но ГАСЛ отклонил это требование.

По данным Elektrum, после вынесения аналогичных решений в отношении других независимых поставщиков Ignitis и Enefit суд удовлетворил ходатайство последнего и приостановил действие решения ГСРЭ до принятия окончательного решения по данному делу, поэтому „само по себе это является основанием для отмены обжалуемого решения и для решения вопроса по существу“.

По данным ГСРЭ, часть так называемых резервационных и других платежей применялись в отношении договоров, заключенных с 15 июля 2021 года по 31 июля 2023 года, а также в случаях, когда клиенты решали сменить поставщика.

По данным регулятора, Ignitis расторг почти 58 тыс. договоры с бытовыми потребителями, Enefit — 22 200, Elektrum — почти 9000 договоров.

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