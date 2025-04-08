Суд: Elektrum Lietuva может пока не возвращать бывшим клиентам 2,4 млн евро

В декабре прошлого года регулятор рынка обязал трех основных независимых поставщиков электроэнергии – Ignitis, Enefit и Elektrum Lietuva – вернуть бытовым потребителям и микропредприятиям в общей сложности 8,3 млн евро.
Из них Elektrum Lietuva должен был вернуть бытовым потребителям 36 200 евро, а микропредприятиям – 2,4 млн евро.
После вступления решения ГСРЭ в силу, поставщика обязали в течение трех месяцев вернуть эти деньги и „отказаться от всех прав требования в отношении бытовых потребителей и предприятий в связи с уплатой платежа за расторжение договора“.
Апелляционный суд в конце января отменил решение Каунасской палаты Регионального административного суда и удовлетворил жалобу Elektrum, постановив приостановить действие части решения регулятора рынка до завершения рассмотрения данного дела.
„Напрашивается вывод, что приостановление действия подпунктов Постановления (...) до полного рассмотрения данного административного дела и вступления окончательного процессуального решения в силу, является в данном случае соразмерной мерой как для защиты общественного интереса (прав потребителя), так и частного интереса заявителя“, – говорится в постановлении ГАСЛ от 2 апреля.
Между тем, Elektrum сообщил Региональному административному суду, что сейчас в судах находится 15 дел, по которым компания требует от бывших клиентов возместить в общей сложности почти 1,2 млн евро неустойки за расторжение договоров, а ГСРЭ обязал отказаться от этих требований.
Это, по мнению Elektrum, нанесет компании непоправимый ущерб и лишит возможности в будущем защищать свои нарушенные права, даже если решение регулятора рынка будет отменено как необоснованное и незаконное, кроме того, должна будет возместить потребителям судебные издержки.
Также, якобы из-за штрафа, назначенного Госсоветом по регулированию энергетики, компания понесет ущерб в размере до 10% годового дохода за предыдущий период – по последним финансовым данным за 2023 год такой штраф может составить десятки миллионов.
„Назначение такого штрафа не только приведет к дальнейшим спорам между сторонами и большому финансовому бремени для заявителя, но также может привести к неплатежеспособности заявителя, что нанесет ущерб общественному интересу и большому количеству потребителей электроэнергии, которым заявитель в настоящее время поставляет электроэнергию“, – заявил Elektrum в суде.
Заявитель утверждал, что ГСРЭ, инициировав процедуру применения санкций не дожидаясь истечения трехмесячного срока, стремился оказать большее давление на Elektrum, чтобы тот отказался от всех своих требований в судах.
Поэтому компания просила запретить регулятору применять санкции, предусмотренные Законом об энергетике, но ГАСЛ отклонил это требование.
По данным Elektrum, после вынесения аналогичных решений в отношении других независимых поставщиков Ignitis и Enefit суд удовлетворил ходатайство последнего и приостановил действие решения ГСРЭ до принятия окончательного решения по данному делу, поэтому „само по себе это является основанием для отмены обжалуемого решения и для решения вопроса по существу“.
По данным ГСРЭ, часть так называемых резервационных и других платежей применялись в отношении договоров, заключенных с 15 июля 2021 года по 31 июля 2023 года, а также в случаях, когда клиенты решали сменить поставщика.
По данным регулятора, Ignitis расторг почти 58 тыс. договоры с бытовыми потребителями, Enefit — 22 200, Elektrum — почти 9000 договоров.