Суд: Elektrum Lietuva может пока не возвращать бывшим клиентам 2,4 млн евро

После вступления решения ГСРЭ в силу, поставщика обязали в течение трех месяцев вернуть эти деньги и „отказаться от всех прав требования в отношении бытовых потребителей и предприятий в связи с уплатой платежа за расторжение договора“.

Из них Elektrum Lietuva должен был вернуть бытовым потребителям 36 200 евро, а микропредприятиям – 2,4 млн евро.

В декабре прошлого года регулятор рынка обязал трех основных независимых поставщиков электроэнергии – Ignitis, Enefit и Elektrum Lietuva – вернуть бытовым потребителям и микропредприятиям в общей сложности 8,3 млн евро.

„Напрашивается вывод, что приостановление действия подпунктов Постановления (...) до полного рассмотрения данного административного дела и вступления окончательного процессуального решения в силу, является в данном случае соразмерной мерой как для защиты общественного интереса (прав потребителя), так и частного интереса заявителя“, – говорится в постановлении ГАСЛ от 2 апреля.

Между тем, Elektrum сообщил Региональному административному суду, что сейчас в судах находится 15 дел, по которым компания требует от бывших клиентов возместить в общей сложности почти 1,2 млн евро неустойки за расторжение договоров, а ГСРЭ обязал отказаться от этих требований.