Строительство завода Rheinmetall в Литве может начаться в этом году

Если одобрят участок земли около Байсогалы (Радвилишксий район), то строительство завода Rheinmetall начнется в этом году. Его можно будет начать без разрешений.

"Можно начать работы и параллельно оформлять документы, но работать завод не сможет, если не будет всех разрешений. Иными словами, разрешение должно быть получено до окончания строительства", – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Принятый в срочном порядке закон будет распространяться на проекты, которые правительство признает необходимыми для осуществления нужд обороны. Так называют планы Rheinmetall, который планирует построить в Литве завод по производству артиллерийских снарядов, которых не хватает в НАТО.