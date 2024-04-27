Строительство завода Rheinmetall в Литве может начаться в этом году

Если одобрят участок земли около Байсогалы (Радвилишксий район), то строительство завода Rheinmetall начнется в этом году. Его можно будет начать без разрешений.
"Можно начать работы и параллельно оформлять документы, но работать завод не сможет, если не будет всех разрешений. Иными словами, разрешение должно быть получено до окончания строительства", – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Принятый в срочном порядке закон будет распространяться на проекты, которые правительство признает необходимыми для осуществления нужд обороны. Так называют планы Rheinmetall, который планирует построить в Литве завод по производству артиллерийских снарядов, которых не хватает в НАТО.
"Во-первых, это завод, который поможет нам получить необходимую амуницию, в данном случае снаряды. Это один плюс. Второй – это зарубежные инвестиции", – сказал депутат Саулюс Сквернялис.
Принятый закон позволит согласовывать разрешение на строительство уже после начала работ.
Нечасто партии единогласно принимают такие решения.
"Все дело в неинформировании общества и отказе от процедуры согласования, отказа от нее. Сам закон будет применяться только на неурбанизированных территориях, поэтому больших проблем не будет", – считает депутат Гинтаутас Палуцкас.
Закон парламент принял почти единогласно. За поправки проголосовали 118 членов Сейма, против – 4, воздержался 1 парламентарий.
"За" перед отпуском проголосовала и премьер-министр Ингрида Шимоните. В отпуске она как премьер, депутаты в Литве в отпуск не уходят.
По словам Армонайте, несмотря на разрешение строить завод до получения необходимых документов, требования оценки воздействия на окружающую среду и безопасности не меняются.
"Инвестор должен отвечать всем требованиям. Это его риск. Если что-то случится – он должен будет исправить", – сказала Армонайте.
Rheinmetall и Литва подписали протокол о намерениях. Сейчас согласовывают договор о крупных инвестициях.
По данным Минэкономики, ведутся переговоры и о начале строительства с осени этого года, и о том, сколько денег на проект выделит Литва.
"Это не будут расходы на оборону или что-то еще. Это инвестиция, которая принесет прибыль, будет давать деньги", – сказала Армонайте.
Rheinmetall должен выполнить определенные требования, например, создать не меньше 200 рабочих мест, платить зарплаты в 1,5-2 раза выше средних в районе. В Радвилишкском районе зарплаты одни из самых небольших в Литве.
Нет сомнений, что Rheinmetall получит поддержку немецкого правительства.
"Приход Rheinmetall - это один завод, а сколько их еще планируют? Вы даже не знаете, о чем мы говорим", – сказал депутат Дайнюс Гайжаускас.
Министр обороны Лауринас Кащюнас на следующей неделе посетит США, где встретится с представителями Lockheed Martin и Northrop Grumman. Оба эти концерна входят в тройку крупнейших концернов американской оборонной промышленности.