Строительная компания Adaktas увольняет 30 сотрудников

Акционерами компании, учрежденной в Вильнюсе в 2022 году, являются Ридас Чирвинскас и Валдас Нармонтас.

По данным "Содры", на 28 февраля в Adaktas работало 35 человек, у компании была задолженность перед бюджетом Фонда государственного социального страхования в размере 25 810,38 евро.