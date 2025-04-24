Строительная инспекция обратилась в суд по поводу строительства на территории Ажуолинского стадиона

Инспекция установила, что утвержденный муниципалитетом детальный план был подготовлен с нарушением действующих правовых актов и представляет прямую угрозу объекту культурного наследия — части спортивного комплекса „Кауно Ажуолинас“.

В результате проведенного расследования также было установлено, что разрешение на строительство жилых и коммерческих зданий, запланированных на этой территории, было выдано незаконно.

Решение о дальнейших действиях инспекция примет после получения заключения суда.

В декабре прошлого года против строительства на территории стадиона „Ажуолинас“ выступили и каунасские общественные деятели, подготовив петицию против строительства.