2025.04.24 16:54

Строительная инспекция обратилась в суд по поводу строительства на территории Ажуолинского стадиона

 
Elta
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Teismas
Teismas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Государственная инспекция территориального планирования и строительства (ГИТПС) обратилась в суд по поводу решений, принятых Каунасским городским муниципалитетом в отношении планирования территории стадиона „Ажуолинас“.

Инспекция установила, что утвержденный муниципалитетом детальный план был подготовлен с нарушением действующих правовых актов и представляет прямую угрозу объекту культурного наследия — части спортивного комплекса „Кауно Ажуолинас“.

В результате проведенного расследования также было установлено, что разрешение на строительство жилых и коммерческих зданий, запланированных на этой территории, было выдано незаконно.

Решение о дальнейших действиях инспекция примет после получения заключения суда.

В декабре прошлого года против строительства на территории стадиона „Ажуолинас“ выступили и каунасские общественные деятели, подготовив петицию против строительства.

Как сообщалось ранее, на участке, расположенном на улице Спорто, планируется построить здание для оказания услуг с гостиницей, торговыми, спортивными и жилыми помещениями. Всего здесь запланировано 18 квартир и 10 номеров для зданий гостиничного типа.

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