2025.02.11 14:42

Страны ЕС требуют от Брюсселя больше денег на железнодорожную инфраструктуру

 
ru.DELFI.lt
ELTA
железная дорога
железная дорога

Президент Гитанас Науседа вместе с лидерами Чехии, Эстонии, Греции, Испании, Латвии, Португалии, Румынии, Словакии и Венгрии обратился к Европейской комиссии (ЕК), призвав к ускорению финансирования развития европейской сети высокоскоростных железных дорог.

В своем обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен европейские лидеры подчеркнули необходимость ускорения расширения Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и обеспечения адекватного финансирования высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Европейские лидеры подчеркнули, что длительный срок окупаемости инфраструктурных проектов требует поиска альтернативных решений по финансированию.

„Мы полностью привержены реализации этих целей и требований с целью модернизации существующей пассажирской и грузовой железнодорожной инфраструктуры. Мы положительно оцениваем тот факт, что так называемый пересмотр TEN-T включает новые высокоскоростные железнодорожные соединения, особенно в регионах, где такого сообщения еще нет. Это будет способствовать дальнейшему улучшению транспортных соединений“, - указывают в своем обращении лидеры европейских стран.

По их мнению, отсутствие высокоскоростных железных дорог и незавершенность трансграничных связей между крупными городами являются основными препятствиями для эффективного внутреннего рынка и конкурентоспособности ЕС.

Это в своем докладе о конкурентоспособности ЕС подчеркивал бывший президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

По мнению европейских лидеров, завершение строительства высокоскоростных железнодорожных соединений будет способствовать декарбонизации транспортного сектора и повышению устойчивости ЕС, в том числе в плане обеспечения военной мобильности.

Главы государств призывают ЕК совместно с государствами-членами отдать приоритет проектам с высокой добавленной стоимостью, ускорить их реализацию и обеспечить достаточное финансирование.

Лидеры ожидают твердой политической поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и подчеркнули, что софинансирование этих соединений со стороны ЕС в следующем финансовом периоде абсолютно необходимо и незаменимо.

В связи с предстоящей многолетней финансовой программой ЕС лидеры решительно высказываются за централизованно управляемую третью программу европейских инфраструктурных сетей с увеличенными финансовыми ресурсами для завершения развития сети TEN-T, включая высокоскоростные железнодорожные сообщения и ключевые трансграничные проекты.

Наконец, в обращении подчеркивается необходимость снижения административного бремени и обеспечения эффективной координации трансграничных проектов с целью избежания задержек и завершения реализации сети TEN-T в согласованные сроки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии