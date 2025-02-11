Страны ЕС требуют от Брюсселя больше денег на железнодорожную инфраструктуру

„Мы полностью привержены реализации этих целей и требований с целью модернизации существующей пассажирской и грузовой железнодорожной инфраструктуры. Мы положительно оцениваем тот факт, что так называемый пересмотр TEN-T включает новые высокоскоростные железнодорожные соединения, особенно в регионах, где такого сообщения еще нет. Это будет способствовать дальнейшему улучшению транспортных соединений“, - указывают в своем обращении лидеры европейских стран.