2025.01.21 07:00

Страны Балтии разрабатывают межгосударственную модель управления Rail Baltica

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rail Baltica
Rail Baltica
ФОТО: Delfi

В рамках подготовки к реализации проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica операторы этой инфраструктуры в Литве, Латвии и Эстонии разрабатывают единую модель управления, сообщили в Литовских железных дорогах (LTG).

Модель разрабатывается экспертной группой, в которую входят представители компании LTG Infra, входящей в группу LTG, Rail Baltica Estonia и временного управляющего инфраструктурой Rail Baltica в Латвии – Eiropas Dzelzceļa Līnijas.

Создается общая модель инфраструктуры, чтобы перевозчики, выполняющие международные рейсы, не чувствовали разницы между границами стран и не обращались к управляющему инфраструктурой каждой страны за разрешением на их пересечение.

„Мы стремимся создать коридор Rail Baltica, чтобы перевозчик, обращающийся в любую из стран Балтии, мог по принципу одного окна получить разрешение на проезд через страны Балтии и работать на единых условиях. Такой международной услуги и опыта пока не существует“, - цитируется в сообщении гендиректор LTG Infra Витис Жалимас.

Как указывает компания, разрабатываемая модель поможет обеспечить слаженную организацию международных перевозок после строительства и ввода в эксплуатацию европейской железной дороги.

В 2020 году был инициирован специальный формат сотрудничества для управляющих железнодорожной инфраструктурой Rail Baltica.

Такая модель стала бы инновацией в европейской железнодорожной отрасли, где пока не существует упрощенного способа предоставления перевозчикам услуг в трансграничном масштабе.

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