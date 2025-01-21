Страны Балтии разрабатывают межгосударственную модель управления Rail Baltica

Модель разрабатывается экспертной группой, в которую входят представители компании LTG Infra, входящей в группу LTG, Rail Baltica Estonia и временного управляющего инфраструктурой Rail Baltica в Латвии – Eiropas Dzelzceļa Līnijas.
Создается общая модель инфраструктуры, чтобы перевозчики, выполняющие международные рейсы, не чувствовали разницы между границами стран и не обращались к управляющему инфраструктурой каждой страны за разрешением на их пересечение.
„Мы стремимся создать коридор Rail Baltica, чтобы перевозчик, обращающийся в любую из стран Балтии, мог по принципу одного окна получить разрешение на проезд через страны Балтии и работать на единых условиях. Такой международной услуги и опыта пока не существует“, - цитируется в сообщении гендиректор LTG Infra Витис Жалимас.
Как указывает компания, разрабатываемая модель поможет обеспечить слаженную организацию международных перевозок после строительства и ввода в эксплуатацию европейской железной дороги.
В 2020 году был инициирован специальный формат сотрудничества для управляющих железнодорожной инфраструктурой Rail Baltica.
Такая модель стала бы инновацией в европейской железнодорожной отрасли, где пока не существует упрощенного способа предоставления перевозчикам услуг в трансграничном масштабе.