Страны Балтии разрабатывают межгосударственную модель управления Rail Baltica

Создается общая модель инфраструктуры, чтобы перевозчики, выполняющие международные рейсы, не чувствовали разницы между границами стран и не обращались к управляющему инфраструктурой каждой страны за разрешением на их пересечение.

„Мы стремимся создать коридор Rail Baltica, чтобы перевозчик, обращающийся в любую из стран Балтии, мог по принципу одного окна получить разрешение на проезд через страны Балтии и работать на единых условиях. Такой международной услуги и опыта пока не существует“, - цитируется в сообщении гендиректор LTG Infra Витис Жалимас.