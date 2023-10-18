Страны Балтии получили грант на реализацию проекта Rail Baltica на сумму более 900 млн. евро

Воспользовавшись недавно подписанными финансовыми соглашениями и предыдущими конкурсами, глобальный проект Rail Baltica обеспечил финансирование строительных работ, которые будут включать строительство первых примерно 130 км пути в странах Балтии . Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), Министерство климата Эстонии, министерства сообщения Литвы и Латвии, а также RB Rail AS.

Rail Baltica – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу Rail Baltica будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.

Общая протяженность железнодорожной линии Rail Balticaив странах Балтии составляет 870 км: в Литве - 392 км, в Латвии - 265 км, в Эстонии - 213 км.