2024.11.01 12:28

Страны Балтии готовы не только к синхронизации, но и к возможным провокациям со стороны России

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Все страны Балтии уже готовы к синхронизации с электросетями западных стран и отключению от единой электроэнергетической системы стран Балтии, России и Беларуси (БРЭЛЛ). Как утверждают представители трех стран, государства как по отдельности, так и вместе, также готовы к возможным провокациям Кремля.

Как утверждает министр энергетики Дайнюс Крейвис, Литва уже пережила несколько попыток Кремля предотвратить переход на западную систему. Однако министр не считает, что стоит ожидать провокаций со стороны России, и подчеркнул, что она зависит от транзита газа с Калининградом, который осуществляется через Литву.

„Видите, я уже называл это. Во-первых, была энергетическая блокада, перерез трубы, мы помним о непомерных ценах для людей. Белорусская электростанция в Островце была построена для того, чтобы привязать нас к системе по всем потокам. Но мы выстояли“, - сказал журналистам в четверг Д. Крейвис.

„Я не думаю, что этот медведь доволен. Но с другой стороны, не забывайте, что зависимость бывает с обеих сторон. Через нас проходит газопровод до Калининграда. Все должны действовать с умом“, - сказал он.

Глава оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис напомнил, что Литва была готова к синхронизации с Европой еще год назад, и дальнейшая работа сделала систему еще безопаснее.

„Год назад мы сказали, что готовы. Но с каждым днем ​​энергетики делают систему еще более надежной“, - заверил Р. Масюлис.

„Во время синхронизации мы продолжим укреплять нашу систему“, - добавил он.

Глава Litgrid также оценил, что отключение не будет сложным, оно уже опробовано, а в ходе симуляций при подготовке к синхронизации успешно реализованы гораздо более сложные процедуры.

„Я бы не сказал, что отключение какое-то особенное с технической стороны. Мы отключались, проводили испытание, которое прошло успешно. Мы проводили еще более серьезные испытания, 2 года назад моделировали восстановление системы. А в сфере энергетики проводили испытания, где в Литве восстанавливается электроснабжение из Польши. Это сложные вещи, а само отключение нет“, - пояснил он.

„Отключение – это последовательная работа, которую мы выполняли не один год“, - сказал Р. Масюлис, подчеркнув, что из прежних 11 соединений с Беларусью в настоящее время осталось только 1.

Яанус Уйга, заместитель генерального секретаря по энергетике и минеральным ресурсам Министерства климата Эстонии, утверждает, что у стран Балтии есть несколько резервных планов на случай, если во время синхронизации что-то пойдет не так.

„Конечно, у нас есть планы A, B, C, D, E, F и другие. Не могу сказать, что столько, чтобы заполнить весь алфавит, но мы готовы. И мы позаботились о том, чтобы увидеть возможные „горячие точки“, где мы могли бы отреагировать, если что-то пойдет не по плану“, - пояснил Я. Уйга.

„Это меры предосторожности“, - сказал он, отвечая на вопрос, ожидаются ли действия со стороны России.

Тогда министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис утверждает, что все страны Балтии готовы к возможным сбоям или неожиданным событиям во время синхронизации.

„Мы готовы. Литва, Латвия и Эстония имеют планы А, B и C и могут реагировать на различные возможности“, - заверил К. Мелнис.

ELTA напоминает, что как политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, так и операторы системы передачи электроэнергии стран договорились об отключении от российской системы ОЭС/ЕЭС – так называемого кольца БРЭЛЛ – в феврале 2025 г.

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