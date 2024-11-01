Страны Балтии готовы не только к синхронизации, но и к возможным провокациям со стороны России

Как утверждает министр энергетики Дайнюс Крейвис, Литва уже пережила несколько попыток Кремля предотвратить переход на западную систему. Однако министр не считает, что стоит ожидать провокаций со стороны России, и подчеркнул, что она зависит от транзита газа с Калининградом, который осуществляется через Литву.

„Видите, я уже называл это. Во-первых, была энергетическая блокада, перерез трубы, мы помним о непомерных ценах для людей. Белорусская электростанция в Островце была построена для того, чтобы привязать нас к системе по всем потокам. Но мы выстояли“, - сказал журналистам в четверг Д. Крейвис.