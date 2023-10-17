Странное происшествие на железной дороге: поезд остановился и больше не тронулся с места

В редакцию портала lrytas.lt обратился один из пассажиров поезда – в этом поезде "застряла" его дочь.

"Сломался поезд Каунас–Вильнюс, некоторые люди ехали в аэропорт, другие - на важные встречи. Никому не объясняют, как им добраться до Вильнюса. Поезд сейчас стоит и ждет, говорят, что будет стоять до вечера", – сказал мужчина.

Пассажирам не назвали ни причину остановки, ни что им делать.

"Информируем, что поезд Nr. 828, следующий по маршруту Каунас–Вильнюс, по непонятным причинам задержан между станциями Вевис-Лентварис. Время задержки поезда уточняется. Приносим извинения за неудобства", – такую информацию "Литовские железные дороги" предоставили пассажирам.

Представитель "ЛЖД" Новиле Валанче сказала, что поезд сломался.