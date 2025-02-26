2025.02.26 07:00

Странная тенденция оборудования квартир – в Вильнюсе сдают жилье с душевой на кухне

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Butas Kirtimuose, Eišiškių plente
Butas Kirtimuose, Eišiškių plente
ФОТО: Aruodas.lt | Delfi montažas

Delfi уже не раз писал о сдаваемых в аренду квартирах со странными решениями. Это и унитаз в гостиной, и душевая кабина в спальне. На этот раз внимание пользователей привлекла квартира с душевой кабиной на кухне.

Эту необычную квартиру можно найти на сайте Aruodas.lt.

Квартиру сдают в вильнюсском районе Киртимай, на Эйшишкском шоссе. Квартира однокомнатная. Общая площадь жилья 20 кв. м, находится она в деревянном одноэтажном доме, построенном в 2000 году.

Однако внутренние решения удивляют. На фото видно, что на кухне установлена душевая кабина, холодильник, мойка и плита.

Butas Kirtimuose, Eišiškių plente

В объявлении сказано, что арендатор должен также „топить котел, косить траву“.

Аренда такого жилья стоит 150 евро в месяц.

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