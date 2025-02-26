Странная тенденция оборудования квартир – в Вильнюсе сдают жилье с душевой на кухне

Эту необычную квартиру можно найти на сайте Aruodas.lt.
Квартиру сдают в вильнюсском районе Киртимай, на Эйшишкском шоссе. Квартира однокомнатная. Общая площадь жилья 20 кв. м, находится она в деревянном одноэтажном доме, построенном в 2000 году.
Однако внутренние решения удивляют. На фото видно, что на кухне установлена душевая кабина, холодильник, мойка и плита.
В объявлении сказано, что арендатор должен также „топить котел, косить траву“.
Аренда такого жилья стоит 150 евро в месяц.
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