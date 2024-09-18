Столичный район Науининкай переживает настоящий ренессанс

Одно из самых больших достоинств Науининкай – удобная инфраструктура. Рядом находится Старый город и Науяместис, до них просто добраться пешком, на машине или на общественном транспорте. Это удобное место и для путешественников: рядом Вильнюсский аэропорт, а когда появится Rail Baltica, по железной дороге до Каунаса можно будет доехать за 30 минут, до Риги за два часа, а до Таллинна - за 4 часа.