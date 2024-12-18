Столичный муниципалитет рассматривает вопрос повышения цен на билеты в кинотеатр Skalvija

„В настоящее время в муниципальных комитетах обсуждаются расценки киноцентра Skalvija. Skalvija – муниципальное учреждение, и согласно уставу предприятия, расценки на все услуги должны утверждаться горсоветом. Цены на билеты немного вырастут, но они по-прежнему будут самыми низкими в Вильнюсе, останется много скидок для социальных групп“, – цитирует портал с слова директора кинотеатра Вилмы Левицкайте.