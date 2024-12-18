2024.12.18 14:18

Столичный муниципалитет рассматривает вопрос повышения цен на билеты в кинотеатр Skalvija

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kino teatras „Skalvija“
Kino teatras „Skalvija“
ФОТО: Organizatorių archyvas

Вильнюсский городской муниципалитет рассматривает возможность обновления цен на билеты в кинотеатр Skalvija после Нового года. Как сообщает портал madeinvilnius.lt, билеты в этот кинотеатр по-прежнему самые дешевые во всем городе.

„В настоящее время в муниципальных комитетах обсуждаются расценки киноцентра Skalvija. Skalvija – муниципальное учреждение, и согласно уставу предприятия, расценки на все услуги должны утверждаться горсоветом. Цены на билеты немного вырастут, но они по-прежнему будут самыми низкими в Вильнюсе, останется много скидок для социальных групп“, – цитирует портал с слова директора кинотеатра Вилмы Левицкайте.

Кинотеатр Skalvija был основан в 1963 году и первоначально назывался Planeta. Последний раз реконструкция театра проводилась в 2016 году, он рассчитан на 121 место.

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