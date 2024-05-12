Стоимость строительства висагинского автовокзала увеличилась еще на 234 тысячи евро

В дополнительном соглашении, подписанном между администрацией Висагинского самоуправления и зарасайским ЗАО "Langasta", указано, что стоимость работ увеличена на основании актов неучтенных работ, дефектных ведомостей и дополнительных смет, которые подрядчик представил самоуправлению в период с октября 2023 г. по март 2024 года (т.е. после последнего дополнительного соглашения, подписанного в сентябре 2023 года.)
Это уже пятое по счету дополнительное соглашение об увеличении стоимости, подписанное с начала строительства, которое началось в феврале 2022 года и должно было завершиться весной 2023.
Согласно договору, подписанному 21 января 2022 года, стоимость строительства висагинского автовокзала составляла 1 067 861 евро. С таким предложением ЗАО "Langasta" выиграло конкурс на выполнение работ. Таким образом разница между предложенной на конкурс и фактической стоимостью уже превысила 50% и составляет на сегодняшний день 587 880 евро.
Напомним, что в 2020 году между Висагинским самоуправлением и Министерством внутренних дел, которое администрирует проекты Структурных фондов ЕС, был подписан договор на финансирование строительства автовокзала.
Согласно договору, на этот проект выделялось 357 215 евро, из них европейское финансирование составляет 315 588 евро, а самоуправление должно было выделить из своего бюджета 41627 евро.
По условиям договора финансирования, проект должны были завершить в течение 24 месяцев с момента подписания, то есть, в конце 2022 года.