2025.02.15 13:00

Старый диван – вторая жизнь: IKEA открывает новый бизнес

 
rus.DELFI.lv
„Ikea“
„Ikea“
ФОТО: Shutterstock

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA планирует расширить свою деятельность на европейском рынке подержанной мебели, учитывая высокий спрос на такие товары, пишет Euronews.

Ранее сообщалось, что компания запустила два пилотных проекта – платформы для продажи подержанной мебели IKEA Preowned в Мадриде и Осло. Теперь планируется расширить их на всю Испанию и Норвегию.

„Это работает – людям нравится“, – заявил изданию Financial Times глава крупнейшего франчайзи IKEA, компании Ingka, Йеспер Бродин.

„Мы решили расширить проект: из Мадрида – на всю Испанию, из Осло – на всю Норвегию. В течение нескольких лет планируем внедрить эту услугу и на других европейских рынках“, – сообщил он.

По словам Бродина, платформы в Мадриде и Осло привлекли около 200 000 посетителей, что привело к тысячам покупок.

Продавцы могут загружать информацию о товарах, добавлять фото и устанавливать цену, а база данных IKEA с искусственным интеллектом помогает классифицировать объявления. Покупатель получает мебель напрямую от продавца, который может выбрать один из двух способов оплаты – реальные деньги или купон IKEA с 15% бонусом.

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