Старый диван – вторая жизнь: IKEA открывает новый бизнес

Ранее сообщалось, что компания запустила два пилотных проекта – платформы для продажи подержанной мебели IKEA Preowned в Мадриде и Осло. Теперь планируется расширить их на всю Испанию и Норвегию.

„Это работает – людям нравится“, – заявил изданию Financial Times глава крупнейшего франчайзи IKEA, компании Ingka, Йеспер Бродин.

„Мы решили расширить проект: из Мадрида – на всю Испанию, из Осло – на всю Норвегию. В течение нескольких лет планируем внедрить эту услугу и на других европейских рынках“, – сообщил он.

По словам Бродина, платформы в Мадриде и Осло привлекли около 200 000 посетителей, что привело к тысячам покупок.