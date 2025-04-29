Стартап, разрабатывавший лазеры, увольняет часть работников

„В компании работают 28 человек. Об увольнении уведомили 12, больше всего – инженеров производства (7). Причина увольнения – 54 ст. ТК ЛР, снижение числа заказов, утрата клиентов“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

Компания QS Lasers пояснила Delfi, что была вынуждена сократить штат работников, но в будущем у нее могут появиться новые клиенты.

„Ситуация, в условиях которой мы вынуждены уволить часть работников, сложилась потому, что не справились с риском доминирующего клиента. Приходится уменьшить штат работников“, – указали представители компании.

По их данным, в ближайшие два года планируется „компенсировать утрату клиента новыми проектами и клиентами“.