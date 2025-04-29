Стартап, разрабатывавший лазеры, увольняет часть работников

„В компании работают 28 человек. Об увольнении уведомили 12, больше всего – инженеров производства (7). Причина увольнения – 54 ст. ТК ЛР, снижение числа заказов, утрата клиентов“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.
Компания QS Lasers пояснила Delfi, что была вынуждена сократить штат работников, но в будущем у нее могут появиться новые клиенты.
„Ситуация, в условиях которой мы вынуждены уволить часть работников, сложилась потому, что не справились с риском доминирующего клиента. Приходится уменьшить штат работников“, – указали представители компании.
По их данным, в ближайшие два года планируется „компенсировать утрату клиента новыми проектами и клиентами“.
По данным Центра реестра компания работала прибыльно (финансового отчета за 2024 год пока нет):
„Содра“ указала, что зарплаты в компании составляли 2200–3800 евро „на бумаге“:
По данным „Содры“, 29 апреля в компании работали 14 человек.
Стартап QS Lasers был основан 7 лет назад. Он принадлежит Литовской лазерной ассоциации.