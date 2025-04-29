2025.04.29 13:12

Стартап, разрабатывавший лазеры, увольняет часть работников

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Lazeriai, asociatyvi nuotr.
Lazeriai, asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Стартап, занимающийся разработкой и производством лазеров, QS Lasers“ сообщил об увольнении части работников. Служба занятости отмечает, что увольняют в основном инженеров, а причина - снижение числа заказов.

„В компании работают 28 человек. Об увольнении уведомили 12, больше всего – инженеров производства (7). Причина увольнения – 54 ст. ТК ЛР, снижение числа заказов, утрата клиентов“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

Компания QS Lasers пояснила Delfi, что была вынуждена сократить штат работников, но в будущем у нее могут появиться новые клиенты.

„Ситуация, в условиях которой мы вынуждены уволить часть работников, сложилась потому, что не справились с риском доминирующего клиента. Приходится уменьшить штат работников“, – указали представители компании.

По их данным, в ближайшие два года планируется „компенсировать утрату клиента новыми проектами и клиентами“.

По данным Центра реестра компания работала прибыльно (финансового отчета за 2024 год пока нет):

„Содра“ указала, что зарплаты в компании составляли 2200–3800 евро „на бумаге“:

По данным „Содры“, 29 апреля в компании работали 14 человек.

Стартап QS Lasers был основан 7 лет назад. Он принадлежит Литовской лазерной ассоциации.

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