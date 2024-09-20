Старейшая шоколадная фабрика Литвы создает новые сочетания вкусов даже с помощью научных исследований

Директор фабрики Рута Гилайтене сказала, что фабрика до сих пор работает в Шяуляй, в том месте, где начала работать в 1913 году.

Компания производит больше 300 наименований разных видов шоколада и конфет. В производстве используют литовскую клубнику, черную смородину, облепиху и др. ягоды. Создателю первой фабрики было важно подчеркнуть, что фабрика - литовская, отсюда и название.

Rūta постоянно растет и идет вперед. Для улучшения производительности компания пользуется услугами программы Regio Invest LT+ инновационного агентства.

Эта программа, по словам эксперта агентства Сигиты Скребе, дает возможность малым и средним предприятиям инвестировать в инновационные проекты и развитие в регионах.