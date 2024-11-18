Starbucks в Литве: планы компании остаются загадкой

Юрист, представляющий Starbucks в Литве Ажуолас Чеканавичюс, подавший в ГПБ заявки на регистрацию товарных знаков американской компании, не раскрыл Verslo žinios планов клиентов в Литве.

Хотя рассматривается, что Starbucks регистрирует товарный знак, планируя выход на литовский рынок, компания может руководствоваться целями интеллектуальной защиты.

В базе данных Центра регистров в Литве до сих пор не зарегистрировано ни одной компании с названием Starbucks.