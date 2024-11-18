2024.11.18 14:26

Starbucks в Литве: планы компании остаются загадкой

 
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Starbucks kava
Starbucks kava
ФОТО: Shutterstock

Starbucks Corporation, оператор крупнейшей в мире сети кофеен, подала заявки на регистрацию своих словесных и графических товарных знаков в Литве, сообщает Verslo žinios. Поданная заявка видна в базе данных Государственного патентного бюро (ГПБ).

Юрист, представляющий Starbucks в Литве Ажуолас Чеканавичюс, подавший в ГПБ заявки на регистрацию товарных знаков американской компании, не раскрыл Verslo žinios планов клиентов в Литве.

Хотя рассматривается, что Starbucks регистрирует товарный знак, планируя выход на литовский рынок, компания может руководствоваться целями интеллектуальной защиты.

В базе данных Центра регистров в Литве до сих пор не зарегистрировано ни одной компании с названием Starbucks.

По данным Statista, оборот Starbucks в 2023 году составил $29,46 млрд, что на 11 проц. больше, чем в 2022 году, когда доходы от продаж составили $26,58 млрд.

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