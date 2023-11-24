Стало известно, какие магазины появятся на месте закрывающегося Ermitažas

Ранее сообщалось, что распродажи в закрывающемся магазине Ermitažas будут проходить в декабре.
В Вильнюсе останется один магазин Ermitažas в ТЦ Akropolis.
Торговый центр Pašilaičiai PC указал, что его клиентов ждет масса новшеств. В освободившейся части ТЦ появятся не только новые магазины одежды, но и современные пространства для досуга.
"За последние 10 лет число жителей микрорайона Пашилайчай увеличилось с 33 000 до 42 000, большая часть новоселов – молодые семьи с детьми, им нужны не только качественные товары, но и современные места проведения досуга и развлечений. Поэтому и мы меняем свою концепцию", – сказала глава компании Dakus, управляющей Pašilaičiai PC, Живиле Жигене.
По ее словам, появится несколько центров притяжения, которые сделают Pašilaičiai PC центром местной общины. Сейчас в Pašilaičiai PC работает около 20 разных магазинов и мест предоставления услуг, планируется, что после реконструкции число магазинов и мест предоставления услуг увеличится.
Появятся новые брендовые магазины, и магазины спорттоваров. Большое пространство сдадут в аренду известному спортклубу. На площади 3200 кв. м откроется детский парк игр. Планируется оборудовать теннисные корты на площади 2600 кв. м.
Планируется, что реконструкция первого этажа Pašilaičiai PC будет завершена во втором полугодии 2024 года. Во время реконструкции Maxima и другие магазины будут работать.