Стали известны цены на услуги плавучей гостиницы

Как все будет проходить, рассказал глава Вильнюсской дирекции рек Каролис Паулаускас.

– Можно ли судно сравнивать со стоящими рядом зданиями?

– Нет, это полноценные этажи, но надо понимать, что это плавучее средство.

– Гостиница еще не построена, а уже понесла убытки: одно окно разбито. Это произошло во время строительства или результат посещения непрошенных гостей?

– К сожалению, были желающие поселиться там раньше времени. Они унесли с собой немало инструментов, но большого ущерба не было.

– Что будет в гостинице?

– 23 номера, 1 номер для обслуживающего персонала и терраса на крыше, пока ее судьба не решена.

– Терраса будет открыта не только для гостей гостиницы?