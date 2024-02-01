Стал известен покупатель исторического здания, в котором находился Medicinos bankas

VIP Estate и Medicinos bankas подписали договор о купле-продаже 29 января 2024 года.

По данным Medicinos bankas, здание новому хозяину передадут, когда исполнят условия договора.

До переезда Medicinos bankas будет работать в здании в обычном режиме и будет обслуживать здесь клиентов. В новом офисном здании клиенты будут получать те же услуги, время работы также останется прежним.

Четырехэтажное здание площадью 2300 кв. м находится у подножия горы Таурас. Оно было построено в 1940 г., реновировано в 2013 г.