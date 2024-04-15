США открывает свое воздушное пространство для зарегистрированных в Литве авиакомпаний

"С сегодняшнего дня американский рынок открыт для всех самолетов, зарегистрированных в Литве и для всех зарегистрированных здесь компаний. Это решение может показаться незначительным, но оно историческое, поскольку отныне все работающие в Литве компании, могут попасть в воздушное пространство США из Литвы, им не придется регистрировать самолеты в других странах", - сказал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Он отметил, что это соглашение между Литвой и США показывает, что американские ведомства оценивают литовскую авиационную систему как надежную.
Председатель правления Ассоциации гражданской авиации CAVIA Ориана Машале сказала, что сегодня - исторический день, мы можем надеяться, что по другую сторону Атлантического океана станет больше литовских самолетов. Она упомянула, что одна литовская компания недавно была вынуждена отказаться от большого контракта в Канаде. Причина - самолеты компании были зарегистрированы в Литве, а на зарегистрированных в Литве самолетах нельзя было залетать на территорию США.
Правда, Машале сказала, что не надо думать, что воздушное пространство США сразу же после этого решения заполнится зарегистрированными в Литве самолетами.
"Это лишь начало пути", – заметила она.
"Международные исследования показали, что один инвестированный в авиацию евро приносит три евро дохода. Я не сомневаюсь, что это соглашение принесет больше пользы, чем показывают исследования", – сказала Машале.
Член правления Литовской национальной ассоциации авиации LAVIA Александрас Нямунайтис сказал, что у нас нет национальной авиакомпании, но у нас есть компании, предоставляющие услуги авиакомпаниям других стран.
После того как перед ними откроется рынок США, география их деятельности расширится.