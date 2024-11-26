Средняя зарплата в Литве продолжает расти: 2237,9 евро до вычетов налогов

По данным Госагентства данных, средняя численность работников в третьем квартале 2024 года, по сравнению со вторым кварталом 2024 года, сократилась на 0,5 проц. или на 7,2 тыс. человек: в государственном секторе – на 0,7 проц. или на 2,6 тыс. человек, а в частном секторе – на 0,5 проц. или на 4,5 тыс. человек.