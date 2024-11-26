Средняя зарплата в Литве продолжает расти: 2237,9 евро до вычетов налогов

В государственном секторе среднемесячная зарплата брутто составила 2388,2 евро, что на 2,4 проц. выше, а в частном секторе – 2177 евро, что на 1,7 проц. выше.
Среднемесячная зарплата нетто (после вычета налогов за работника) в экономике страны составила 1376,5 евро, что, по сравнению со вторым кварталом 2024 года, на 1,7 проц. выше.
В государственном секторе она составила 1462 евро, что на 2,3 проц. выше, а в частном секторе – 1341,8 евро, что на 1,4 проц. выше.
Зарплата брутто выросла во многих отраслях – с роста на 0,2 проц. для работников профессиональной, научной и технической деятельности до 6,6 проц. для работников сферы образования. Между тем, в некоторых отраслях зафиксировано снижение – с 1,3 проц. в финансовой и страховой деятельности, до 3,5 проц. для работников информационно-телекоммуникационной сферы.
Реальная заработная плата в отечественной экономике в третьем квартале 2024 года, по сравнению со вторым кварталом, выросла на 1,8 проц.: в государственном секторе – на 2,4 проц., в частном секторе – на 1,5 проц.
За год зарплата брутто в отечественной экономике выросла на 10,9 проц.
По данным агентства, среднемесячная зарплата брутто в отечественной экономике в третьем квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, выросла на 10,9 проц. В государственном секторе она выросла на 14,2 проц., в частном секторе – на 9,4 проц.
Среднемесячная зарплата брутто за год выросла на предприятиях, в учреждениях и организациях всех видов экономической деятельности с 1,8 проц. в административно-хозяйственной деятельности до 17,8 проц. – в сфере образования.
Среднемесячная зарплата нетто в экономике страны за год выросла на 10 проц. В государственном секторе – на 13,1 проц., в частном секторе – на 8,7 проц.
Реальная зарплата в третьем квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в экономике страны выросла на 9,2 проц. В государственном секторе рост составил 12,3 проц., в частном секторе – 7,9 проц.
По данным агентства, изменению в зарплате способствовало увеличение минимального размера заработной платы с 1 января 2024 года, повышение коэффициентов минимального должностного оклада работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчета суммы необлагаемого налогом дохода и другие причины.
В третьем квартале 2024 года средняя численность работников практически не изменилась
По данным Госагентства данных, средняя численность работников в третьем квартале 2024 года, по сравнению со вторым кварталом 2024 года, сократилась на 0,5 проц. или на 7,2 тыс. человек: в государственном секторе – на 0,7 проц. или на 2,6 тыс. человек, а в частном секторе – на 0,5 проц. или на 4,5 тыс. человек.
Средняя численность работников в третьем квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в хозяйстве страны выросла на 9,8 тыс. человек или на 0,7 проц. Число работников в государственном секторе выросло на 5 тыс. человек или на 1,4 проц., в частном секторе – на 4,8 тыс. человек или на 0,5 проц.