Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в марте подешевела на 6,6%

В сообщении портала указывается, что первое место в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов продолжает занимать торговая сеть Maxima, снизившая стоимость корзины на 4,25 евро. Второе место занимает Lidl, чья корзина подешевела на 2,31 евро. Третье место – Barbora (корзина подешевела на 8,13 евро), на четвертое место поднялся магазин E-Rimi (подешевела на 1,73 евро). Торговая сеть Norfa, чья корзина подорожала на 1,75 евро, опустилась на пятое место, шестое место занимает Rimi (подешевела на 1,73 евро). Последние места в рейтинге занимают торговая сеть Iki (подорожала на 0,82 евро) и ее интернет-магазин Last Mile (подешевела на 0,20 евро).