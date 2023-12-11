Среднегодовая инфляция в Литве в ноябре – 10,2%

Между тем, среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составляла 10,8%, годовая (ноябрь 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года) инфляция составляла 2,3%, а инфляция, рассчитанная по ИПЦ – 2%.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на мясо и продукты из него, фармацевтические изделия, автомобили, услуги общепита, принадлежности и средства личной гигиены, пиво, табачные изделия, а также снижение цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и теплоэнергию.