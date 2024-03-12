Среднегодовая инфляция в Литве в феврале составила 6%

Между тем, среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составляла 6,1%.

Годовая (февраль 2024 г. по сравнению с февралем 2023 г.) инфляция составляла 1,1%, а инфляция, рассчитанная по ИПЦ – 0,7%.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на фармацевтические изделия, услуги общепита, мясо и продукты из него, автомобили, табачные изделия, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, а также снижение цен на электроэнергию, твердое топливо и теплоэнергию.