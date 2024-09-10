Среднегодовая инфляция в Литве в августе составила 1,5%

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 1,2 проц.

Годовая (август 2024 г. по сравнению с августом 2023 г.) инфляция составила 0,8 проц., а инфляция, рассчитанная по ИПЦ – 0,7 проц.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на услуги общепита, фармацевтические изделия, табачные изделия, отпускные поездки, никуда не причисленные, финансовые услуги, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, а также снижение цен на твердое топливо, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, газ, овощи.