Спустя почти 20 лет из Вильнюса в Ригу выехал первый поезд

"Многие испытали разные способы передвижения между Вильнюсом и Ригой - летали на самолетах, ездили на автомобилях и автобусах, но сейчас появилась возможность устойчивого путешествия по железной дороге. Это достаточной быстрый, удобный способ поездки, позволяющий приехать в Ригу, провести там день, а назавтра отправиться в обратный путь", – сказала премьер.

На этом поезде в Ригу отправилась и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните . Она отметила, что что это устойчивый способ передвижения, он позволит укреплению связей между Литвой и Латвией.

"Нам еще нужны соединения через Даугавпилс, чтобы мы могли легко добраться до этого второго по величине города Латвии ", – отметил министр.

"Очень важно, что этот маршрут соединяет и наши муниципалитеты. До сих пор в Йонишкис у нас не ходили поезда, это пример региональной политики. Дальнейшие шаги очевидны – нам нужно продлить маршрут до Таллина, этого хотят и эстонцы, нужны дальнейшие шаги трех стран", – сказал журналистам перед отбытием поезда Скуодис.

Гендиректор "Литовских железных дорог" Эгидиюс Лазаускас выразил надежду на то, что на поездах в Ригу жители Литвы будут ездить не только в туристических целях, но и по рабочим делам.



"Надеемся, что так будут ездить не только те, кто едет развлекаться, но и по делам. Проведут деловую встречу, а потом смогут отдохнуть", – сказал Лазаускас.

В Ригу на первом поезде отправились также депутаты Кястутис Масюлис, Марюс Матийошайтис, Витаутас Миталас.

Пассажиры поезда сказали журналистам, что выбрали поезд за устойчивость и удобство поездки, радовались возможности добраться до Йонишкиса.

По данным компании, прямые поезда будут отправляться из Вильнюса ежедневно в 6.30 час. и прибывать на центральный вокзал Риги в 10.43 час.

Поезд будет отправляться из Риги ежедневно в 15.28 час. и прибывать в Вильнюс в 19.51 час. Планируемое сообщение между Вильнюсом и Ригой будет проходить через Кайшядорис, Шяуляй и Елгаву.