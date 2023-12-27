Спустя почти 20 лет из Вильнюса в Ригу выехал первый поезд

"Очень важно, что этот маршрут соединяет и наши муниципалитеты. До сих пор в Йонишкис у нас не ходили поезда, это пример региональной политики. Дальнейшие шаги очевидны – нам нужно продлить маршрут до Таллина, этого хотят и эстонцы, нужны дальнейшие шаги трех стран", – сказал журналистам перед отбытием поезда Скуодис.
"Нам еще нужны соединения через Даугавпилс, чтобы мы могли легко добраться до этого второго по величине города Латвии", – отметил министр.
На этом поезде в Ригу отправилась и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она отметила, что что это устойчивый способ передвижения, он позволит укреплению связей между Литвой и Латвией.
"Многие испытали разные способы передвижения между Вильнюсом и Ригой - летали на самолетах, ездили на автомобилях и автобусах, но сейчас появилась возможность устойчивого путешествия по железной дороге. Это достаточной быстрый, удобный способ поездки, позволяющий приехать в Ригу, провести там день, а назавтра отправиться в обратный путь", – сказала премьер.
Гендиректор "Литовских железных дорог" Эгидиюс Лазаускас выразил надежду на то, что на поездах в Ригу жители Литвы будут ездить не только в туристических целях, но и по рабочим делам.
"Надеемся, что так будут ездить не только те, кто едет развлекаться, но и по делам. Проведут деловую встречу, а потом смогут отдохнуть", – сказал Лазаускас.
В Ригу на первом поезде отправились также депутаты Кястутис Масюлис, Марюс Матийошайтис, Витаутас Миталас.
Пассажиры поезда сказали журналистам, что выбрали поезд за устойчивость и удобство поездки, радовались возможности добраться до Йонишкиса.
По данным компании, прямые поезда будут отправляться из Вильнюса ежедневно в 6.30 час. и прибывать на центральный вокзал Риги в 10.43 час.
Поезд будет отправляться из Риги ежедневно в 15.28 час. и прибывать в Вильнюс в 19.51 час. Планируемое сообщение между Вильнюсом и Ригой будет проходить через Кайшядорис, Шяуляй и Елгаву.
Цена на стандартный билет составит 24 евро, можно выбирать вагон первого или второго класса. Дети до 6 лет могут ехать бесплатно, если не занимают отдельное место. Билет для детей 6-16 лет будет стоить на 30% дешевле.
Пассажиры должны иметь при себе паспорт или идентификационную карту.
Можно везти с собой чемодан или велосипед, но для этого надо оплатить билет на перевозку груза – 10 евро. В поезде можно за 5 евро везти домашнего питомца, важно иметь все необходимые документы.
Продолжительность поездки 4.15 ч.