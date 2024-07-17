2024.07.17 14:58

Спустя месяц после раздачи мишленовских звезд один ресторан уже поднял цены

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Degustacinė vakarienė restorane „Džiaugsmas“
Degustacinė vakarienė restorane „Džiaugsmas“
ФОТО: K. Štreimikio nuotr.

В июне четыре литовских ресторана получили мишленовские звезды, спустя месяц один из них поднял цену. Такое решение объясняется необходимостью трудоустройства большего числа работников. Представители ресторанов также рассказали о потоках гостей после получения признания.

В июне сообщили, что по одной мишленовской звезде эксперты дали четырем столичным ресторанам –Džiaugsmas, Demo, Pas mus и Nineteen18. Ресторан Red Brick в деревне Радишкис (Укмергский район) получил зеленую звезду за устойчивую гастрономию.

Красные вывески Michelin около ресторанов уже красуются, а какие перемены произошли внутри? Об этом Delfi спрашивал у представителей ресторанов.

Michelin žvaigždė

Цены за месяц поднялись только в ресторане Džiaugsmas. Если прежде дегустационный ужин стоил 86 евро на человека, то сейчас - 99 евро (на 15% больше).

„Цена выросла только потому, что мы приняли 5 членов команды, просто так цены не повышали. Мы пытаемся сохранить такой уровень цен, чтобы каждому гостю было по карману. Мы не собираемся становиться дорогим рестораном“, – сказал Delfi шеф ресторана Мартинас Прашкявичюс.

По его словам, трудоустроены официанты, посудомойщики, другие работники на кухне.

Restorano šefas Martynas Praškevičius

Изменилось ли меню? Прашкявичюс сказал, что перемены могут быть, но они связаны с сезонностью.

„Меню понемногу меняется, трудно даже сказать, что именно, но это зависит от сезона“, – пояснил он.

Если сравнить изменения ен за последний месяц, то можно найти незначительные перемены. Например, сырные чипсы месяц назад стоили 12, а сейчас 13 евро. Правда, сейчас есть такие блюда, которых месяц назад не было, поэтому и цены сравнить не получится.

Например, баранина с кремом из баклажана и морковью стоит 37 евро, говяжий тартар с квашеной смородиной и жареной петрушкой – 26 евро.

Говяжьи ребрышки в винном соусе с сезонными овощами и картофельной запеканкой стоят 64 евро. Сказано, что это порция на двоих.

Staltiesė

В других ресторанах изменений не было. Например, в ресторане Demo авторский ужин из 10 блюд, как и месяц назад стоит 85 евро на человека, блюдо из рыбы и фермерских товаров - 55 евро на человека. Сочетание напитков дополнительно обойдется в 50 евро.

В ресторане Nineteen18 дегустационный ужин стоит 94 евро. Предлагают тартар, бейгл, пельмени и т.д.

Меню ресторана Pas mus в интернете найти не удалось, но в 2023 г. дегустационный ужин стоил 80 евро.

Стоимость ужина не изменилась и в Red Brick – она осталась 87 евро на человека, семейный обед – 45 евро.

Совладелец ресторана Demo и кафе Demo versijа Даля Маурицайте–Калинаускене сказала, что они цены не повышали, поскольку звезды дают за то, каким ресторан был, это не обязательство что-то менять.

Michelin

„Это оценка за то, какими мы были, а не для того, чтобы мы что-то делали дальше. Ты должен стараться удовлетворить все потребности, радоваться, что люди нас видят“, – сказала Delfi Маурицайте–Калинаускене.

Она признала, что цены на некоторые блюда зависят от сезона.

Собеседники заверили, что последний месяц был активным, поток гостей вырос. По словам Прашкявичюса, рост составил 40%.

„Поток клиентов вырос, месяц был активным. Гости - в основном литовцы, иностранцев было меньше, но все гости казались счастливыми, радовались“, – сказал шеф.

Значит ли это, что столик надо бронировать заранее? Собеседник сказал, что это необязательно. „За несколько недель это делать не надо, достаточно за 3–4 дня. Мы работаем 6 дней в неделю, место можно найти, бывают дни активные, бывают и поспокойнее“, - сказал он.

Degustacinė vakarienė restorane „Džiaugsmas“

Маурицайте–Калинаускене точно не могла сказать, насколько вырос поток клиентов, поскольку все зависит от сезона и праздников.

„Последних данных у меня нет, но, как мы говорили с командой, мы на платформе Tablein“ открываем бронирование за 1-1,5 месяца. Места заполняются быстро“, – сказала собеседница.

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