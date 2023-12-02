Список: в каких европейских странах зимняя резина обязательна

 
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ФОТО: Asociacijos archyvas

Все легковые автомобили в Литвы, как известно, должны быть оснащены зимними шинами с 11 ноября до 1 апреля. Однако такое требование есть не во всех странах Европы. Об этом напоминает Auto DNA.

Европейские страны, где зимняя резина обязательна (при этом правила в отношении шипованной резины разнятся):

  • Беларусь — 01.12-01.03. Разрешены шипованные шины.
  • Босния и Герцеговина — 15.11-15.04. Шипованные шины запрещены.
  • Эстония — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 15.10–31.03.
  • Исландия — 01.11-14.04. Шипованные шины разрешены с 01.11-14.04.
  • Россия — 01.12-01.03. Разрешены шипованные шины.
  • Латвия — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.10–30.04.
  • Литва — 10.11-31.03. Шипованные шины разрешены с 01.11-09.04.
  • Македония — 15.11-15.03. Шипованные шины запрещены.
  • Молдова — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.12-01.03.
  • Черногория — 15.11-01.04. Шипованные шины запрещены.
  • Сербия — 01.11-01.04. Шипованные шины запрещены.
  • Словения — 15.11-15.03. Шипованные шины запрещены.
  • Финляндия — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.11–15.04.
  • Швеция — 01.12-31.03. Шипованные шины разрешены с 01.10-15.04.
  • Германия — шипованные шины запрещены.
  • Австрия — шипованные шины разрешены с 01.10–31.05.
  • Люксембург — шипованные шины разрешены с 01.12-31.03.
  • Румыния — шипованные шины запрещены.
  • Болгария — шипованные шины запрещены.
  • Италия — шипованные шины разрешены с 15.11 по 15.03.
  • Лихтенштейн — шипованные шины разрешены с 01.11-30.04.
  • Чехия — шипованные шины запрещены.
  • Хорватия — шипованные шины запрещены.
  • Словакия — шипованные шины запрещены.

Европейские страны, где зимняя резина не обязательна, но в некоторых регионах автомобили должны быть ею оснащены. Обычно это северные и горные районы. О необходимости зимней резины водители информируются дорожными знаками.

  • Украина — разрешены шипованные шины.
  • Швейцария — шипованные шины разрешены с 01.11-30.04.
  • Албания — разрешены шипованные шины.
  • Андорра — шипованные шины запрещены.
  • Бельгия — шипованные шины запрещены.
  • Кипр — разрешены шипованные шины.
  • Дания — шипованные шины разрешены с 01.11 по 15.04.
  • Франция — шипованные шины разрешены с 10.11 — 31.03.
  • Грузия — разрешены шипованные шины.
  • Великобритания — разрешены шипованные шины.
  • Греция — разрешены шипованные шины.
  • Венгрия — шипованные шины запрещены.
  • Ирландия — разрешены шипованные шины.
  • Польша — шипованные шины запрещены.
  • Нидерланды — шипованные шины запрещены.
  • Португалия — шипованные шины запрещены.
  • Испания — шипованные шины разрешены с 15.11 по 31.03.
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