Список "100 самых ценных компаний Литвы" возглавила организация, производящая реагенты для вакцины против коронавируса

Второй лидер списка, Maxima grupė, в этом году увеличил свою стоимость с 2,168 млрд евро до 2,2 млрд евро.
На третье место вышел формальный новичок списка Girteka Group, образованная в 2021 году в рамках структурных изменений группы компаний Girteka.
В прошлом году в списке был ее акционер ME investicija, который в этом году сменил название на Willgrow.
ME investicija в прошлом году был на четвертом месте в списке с оценкой в 1,28 млрд евро, Girteka Group стоит вдвое больше – 2,1 млрд евро.
За ними следуют Avia Solutions Group, Ignitis grupė, Orlen Lietuva, Lietuvos gelezinkelia, Bitė Lietuva, Baltic Classified group, Swedbank.
Список "100 самых ценных компаний Литвы" составил "15min" вместе с партнерами – компании оценивала управляющая фондами бизнес-ангелов Дайва Ракаускайте, а финансовые данные компаний проанализировали и представили аналитики платформы открытых данных Okredo.