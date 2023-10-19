Список "100 самых ценных компаний Литвы" возглавила организация, производящая реагенты для вакцины против коронавируса

Второй лидер списка, Maxima grupė, в этом году увеличил свою стоимость с 2,168 млрд евро до 2,2 млрд евро.

На третье место вышел формальный новичок списка Girteka Group, образованная в 2021 году в рамках структурных изменений группы компаний Girteka.

В прошлом году в списке был ее акционер ME investicija, который в этом году сменил название на Willgrow.

ME investicija в прошлом году был на четвертом месте в списке с оценкой в ​​1,28 млрд евро, Girteka Group стоит вдвое больше – 2,1 млрд евро.