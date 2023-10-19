Список "100 самых ценных компаний Литвы" возглавила организация, производящая реагенты для вакцины против коронавируса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Bendrovės archyvas

Биотехнологическая компания Thermo Fisher Scientific Baltics, производящая реагенты для вакцин против COVID-19, является лидером 100 самых ценных компаний Литвы. В настоящее время она оценивается в 3,8 млрд евро, год назад – 4,3 млрд евро.

Второй лидер списка, Maxima grupė, в этом году увеличил свою стоимость с 2,168 млрд евро до 2,2 млрд евро.

На третье место вышел формальный новичок списка Girteka Group, образованная в 2021 году в рамках структурных изменений группы компаний Girteka.

В прошлом году в списке был ее акционер ME investicija, который в этом году сменил название на Willgrow.

ME investicija в прошлом году был на четвертом месте в списке с оценкой в ​​1,28 млрд евро, Girteka Group стоит вдвое больше – 2,1 млрд евро.

За ними следуют Avia Solutions Group, Ignitis grupė, Orlen Lietuva, Lietuvos gelezinkelia, Bitė Lietuva, Baltic Classified group, Swedbank.

Список "100 самых ценных компаний Литвы" составил "15min" вместе с партнерами – компании оценивала управляющая фондами бизнес-ангелов Дайва Ракаускайте, а финансовые данные компаний проанализировали и представили аналитики платформы открытых данных Okredo.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии