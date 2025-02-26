Специалисты призывают готовиться к инфляции: компании будут повышать цены

С января увеличился тариф на электричество для общественных потребителей, цены на газ для бытовых потребителей, подорожало отопление и твердое топливо“, – сказала экономист.

Причина этих изменений - повышение цен на горючее, санкции в отношении российской нефтепромышленности, снижение курса евро и вступившие в силу новые акцизы.

„В декабре энергия была на 3% дешевле, чем год назад, а в январе на 3,8% дороже.

С января подняли акцизы на горючее, алкоголь и табачные изделия, ввели составляющую CO2 на разные товары в сфере энергетики. Кроме того, в январе были дороже и энергоресурсы.

Представитель Центробанка Лаура Моцюнайте сказала, что причин роста цен было много.

Государственное агентство данных представило новые показатели, согласно которым в январе, по сравнению с декабрем, месячная инфляция составляет 1,6%, а годовая, в сравнении с январем 2023 года – 3,4%.

„Это не конец. В феврале и марте будет еще хуже. Годовая инфляция будет еще выше.

По его мнению, в ближайшее время мы увидим рост инфляции или начало волны инфляции.

„В прошлом году энергоресурсы были дешевле и компенсировали компаниям рост расходов на зарплаты. Компании могли не повышать цены. Но сейчас цены на энергоресурсы растут – растут и зарплаты, поэтому компании будут повышать цены“, – сказал экономнист.

Причины высокой инфляции в начале года назвал и экономист банка Citadele Александр Изгородин .

По ее словам, инфляцию увеличило и подорожание некоторых товаров. Например, в январе молочные товары были на 4,8% дороже, чем год назад. На 6% подорожали и услуги. Рост цен на них связан с ростом минимальной зарплаты.

Я думаю, будет близка 4%, а может и выше“, – сказал экономист.

О сказал, что рост минималки и цен на дизельное топливо в статистике отражается не сразу.

„Часть компаний подняла цены с января, но, думаю, весь эффект увидим в феврале и в марте, через другие сегменты товаров“, – сказал он.

Он упомянул, что рост коснется и цен на продукты.

„Компании могут себе это позволить, они не боятся снижения потребления“, – сказал Изгородин.

По его словам, сказать, что с инфляцией будет дальше, пока сложно.

„Многое будет зависеть от цен на газ. Большой риск что газ будет дорогим весь год. Газа в хранилищах становится меньше. Его около 40%, этого мало.