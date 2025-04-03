2025.04.03 13:18

Создана карта дорог и мостов Литвы: можно узнать, где проводят работы

 
ru.DELFI.lt
Remontuojamas Molėtų plentas
Remontuojamas Molėtų plentas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Государственная компания Via Lietuva создала карту дорог и мостов Литвы, по которой жители смогут оценить их состояние и узнать, где идут ремонтные работы.

Карту можно найти здесь: keliubukle.lt

Благодаря карте каждый сможет узнать о состоянии конкретной дороги или моста. На карте представлена информация по данным на начало 2025 г., информация будет обновляться раз в квартал.

На карте есть и калькулятор, который позволит подсчитать, сколько денег надо на ремонт дороги или моста.

„Карта позволит жителям видеть состояние дорог и мостов рядом с ними и в других районах. Благодаря интерактивности карты можно узнать, как меняется инфраструктура. На сайте жители также смогут узнать стоимость ремонта километра дороги или автомагистрали“, – сказал министр транспорта Эугениюс Сабутис.

„Модернизация инфраструктуры в Литве - это не только инвестиция в дороги и мосты, но и рост экономики, безопасность людей и улучшение качества жизни“, – сказал ВРИО главы Via Lietuva Мартинас Гедаминскас.

„Via Lietuva“ Lietuvos kelių ir tiltų būklės žemėlapis

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