Создана карта дорог и мостов Литвы: можно узнать, где проводят работы

Карту можно найти здесь: keliubukle.lt
Благодаря карте каждый сможет узнать о состоянии конкретной дороги или моста. На карте представлена информация по данным на начало 2025 г., информация будет обновляться раз в квартал.
На карте есть и калькулятор, который позволит подсчитать, сколько денег надо на ремонт дороги или моста.
„Карта позволит жителям видеть состояние дорог и мостов рядом с ними и в других районах. Благодаря интерактивности карты можно узнать, как меняется инфраструктура. На сайте жители также смогут узнать стоимость ремонта километра дороги или автомагистрали“, – сказал министр транспорта Эугениюс Сабутис.
„Модернизация инфраструктуры в Литве - это не только инвестиция в дороги и мосты, но и рост экономики, безопасность людей и улучшение качества жизни“, – сказал ВРИО главы Via Lietuva Мартинас Гедаминскас.