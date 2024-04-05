Совладелица старейшего ресторана в Зарасай: когда мне говорят, что кто-то закрылся, отвечаю – недостаточно работали

Ресторан Альгирдаса и Виргинии Балисов уже 22 года находится в центре Зарасай. Он не закрывался и во время пандемии.
"Мы как один кулак работали разными способами. Снизили нагрузку, кто-то ушел в отпуск, но закрываться мы не хотели", – сказала Балене.
Название этого ресторана появилось так - он открылся в здании, где в советское время находился единственный в городе магазин алкогольных напитков, местные называли его "монополькой".
"Русских здесь немало, так они его и называли. Мы думали над названием, но, к примеру, спрашивает рабочий, куда привезти материалы, ему объясняешь, а он: "А, знаю-знаю, туда, где монополька была". Так и назвали", – рассказала Балене.
"Я всегда мечтала открыть ресторан. Думала, буду сидеть как госпожа у хрустальных бокалов. Если бы вернуть время назад, все равно, наверное, этим занялась бы. Я не жалею", – прибавила предприниматель.
По ее словам, секрет такой продолжительной карьеры - "не считать рабочие часы и ставить перед собой задачи выше тех, которые тебе под силу".
Новости о закрывающихся ресторанах она оценила критически.
"Я коллективу всегда говорю: если закрываются, значит, недостаточно работали. Если каждого клиента обслуживать, как последнего на Земле, или по крайней мере стараться так обслуживать. Если всего себя отдавать, то это вернется", – считает Балене.
Кухню ресторана она оценила как традиционную с примесью европейской.
Самое популярное блюдо в ресторане, которое знают не только местные, но и вильнюсцы, каунасцы и туристы из других городов - это соленая ряпушка с горячей картошкой.
"Больше ничего особенного у нас нет, просто стараемся, чтобы было вкусно. Есть цеппелины, пицц у нас нет, с ними не подружились", – рассказала собеседница.
Цены в Monopolis, по словам Балене, не низкие, местные иногда из-за этого бубнят недовольно. Она отметила, что дешево работать не получается.
"В среднем поесть можно за 15 евро - это главное блюдо, десерт, кофе, напиток. Мы не можем дешево работать, ведь используем хорошие продукты. Например, жаркое жарим только из свиной шеи или корейки, а не из окорока", – заметила она.
По ее словам, ресторан уже почувствовал отказ от льготного НДС, поэтому цены в меню увеличились на 5–10%.
"Если блюдо дня стоило 4,90 евро, будет 5,40 евро. Сырье дорожает, мясо подорожало ужасно. А на овощи какие цены", – напомнила Балене.
Основные клиенты ресторана - жители Зарасай, приезжают туристы из Даугавпилса, летом приезжают отдыхающие со всей Литвы.
Балене признала, что жители стали экономить, праздники бывают скромнее, чем раньше.
"Раньше каждые выходные были дни рождения, юбилеи. Сейчас все скромнее, на день рождения приходят 5–10 человек. Садятся, едят и расходятся. Нет такого, как было прежде, что на день рождения весь ресторан заказывали, все гудело. Но я не огорчаюсь, миллионы мы никогда не зарабатывали", – сказала предприниматель.
Сейчас в ресторане работают 10 человек, летом бывает 15–16 работников.
Работают не только местные, есть женщина из Купишкиса, две беженки из Украины.
"У нас условия работы нормальные. Наши работники о моббинге только по телевизору слышали. Если нормально себя ведешь с людьми, они будут нормально работать. Я всем с первого дня говорю, "вы работаете не на меня, а на себя, чтобы себе могли купит, что хотите". Когда человек на себя работает, все бывает хорошо", – сказала женщина.
Дочери Балисов Айсте в Вильнюсе принадлежит сеть кафе Coffee spells.
Балене понимает, что в Вильнюсе работать нелегко, но и отмечает, что в Зарасай есть свои вызовы.
"Если я сегодня подам соседу Пятрасу плохое жаркое, слухи пойдут такие, что и газет не надо, и фейсбука. В Вильнюсе можно попробовать проплыть, сегодня один пришел, завтра другой, людей много, поток меняется. Но по сути, качество нужно везде", – подтвердила Балене.
Супругам принадлежит не только ресторан, но и 6 магазинов под брендом Aibė.
"Этот бизнес, наверное, более стабильный, но конкуренция огромная, крупные сети агрессивно идут на рынок. Надо смотреть направо и налево. Людей в городах становится меньше, уже подумываем и о закрытии, но пока этого не делаем. Жители просят не закрываться. Представьте, как быть если в радиусе 15–20 км нет других магазинов. Хлеб закончится, куда идти?", – сказала Балене.