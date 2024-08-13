Советник президента Литвы: у Commerzbank есть возможности для расширения в стране, по поводу тайваньского банка есть вопросы

Советник президента пояснил, что начало деятельности немецкого Commerzbank в Литве будет „приходом“ следом за своими клиентами, за которым последует расширение на местные рынки. Поэтому, по его словам, перспективы роста этого банка видны.

„Когда мы говорим о случае тайваньского банка, вопрос в том, каковы второй и третий шаги. Потому что мы видим большие перспективы постепенного расширения немецких банков. Посмотрим насчет Тайваня“, - добавил он.

„То, что у них (Bank of Taiwan – ELTA) есть планы на Литву, это хорошая новость. Но в отличие от банков других стран, решения Тайваня по-прежнему основаны на политике. Посмотрим, насколько они устойчивы“, - сказал во вторник Žinių radijas В. Аугустинавичюс.

„Процесс определенно не остановился. Возможно, решения по польскому банку будут позже, чем по Германии. Но опять же, произошли некоторые изменения в управлении в Польше. Это внутренние причины, по которым они приостановились, но считается, что это временно“, - сказал В. Аугустинавичюс.

Кроме того, В. Аугустинавичюс заверил, что, хотя на данный момент процесс приостановился, в будущем польский коммерческий банк Pekao должен начать деятельность в Литве.

„Предыстория немецкого банка долгая. Но действительно большое положительное влияние на эти решения имеет подписанное нашим президентом и канцлером Германии коммюнике о размещении бригады. И, как следствие, приход в Литву других компаний. В этом есть экономические выгоды и смысл для немецких банков. Они идут за своими клиентами. Конечно, тогда это распространится и на литовских участников рынка“, - прокомментировал он.

„Естественно, что каждая новая компания начинает с меньшего. Так раньше поступали все сервисные центры, работающие в Литве. Сначала банк приходит в тот сегмент, где ему это сделать легче всего, а затем оценивает другие сегменты. Это нормальная логика инвестиций и развития бизнеса“, - заявил он.

В обществе возникают вопросы, почему приезжающие в Литву иностранные банки заявляют, что будут обслуживать бизнес, но не обязательно жителей, советник президента уверяет, что это обычная логика этого сектора. Он пояснил, что банки, которые только вышли на рынок, начинают работать в тех сферах, где легче всего закрепиться, а затем оценивают дальнейшее развитие.

Он также утверждает, что приход банков показывает, что инвесторы начинают рассматривать Литву как безопасную страну для бизнеса. По его словам, и условия, которые побудили их прийти, и их планы показывают, что эти компании не были бы готовы быстро все „собрать“ и покинуть страну, если бы они ожидали войны.

Ранее В. Аугустинавичюс утверждал, что конкретная информация о возможном приходе в Литву одного из крупнейших немецких банков Commerzbank должна появиться уже в этом году. По его словам, появление нового участника рынка в стране повысит конкурентоспособность и улучшит условия в финансовом секторе.