Состоятельные люди продают имущество в Паланге – какие объекты предлагают?

На сайтах можно найти немало объявлений о продаже недвижимости в Паланге. За дом площадью 300 кв. м около Ботанического сада хотят 2,2 млн. евро, а за „голый“ участок в 15 соток в Кунигишкес - 850 000 евро.
На рынке продают немало роскошных объектов. Почему?
Брокер Она Мацкявичене сейчас продает несколько дорогих объектов: дом в квартале парка Бирутес за 980 000 евро и двухквартирный дом на ул. Смилчу у моря за 800 000 евро.
„Знаете, сколько раз уже богатые „бежали“ из Паланги? За 27 лет моей работы в этой сфере было три таких „побега“. Трижды массово продавали жилье и перебирались в теплые края. После этих побегов бывали не такие громкие возвращения. Те, кто купил жилье в Испании и других теплых странах, долго не продержались. Не нам спать в жру и бодрствовать вечером“, – сказала Мацкявичене.
По ее словам, не только литовцы, но и иностранцы уже пресытились „югами“, поэтому хотят инвестировать в Паланге. „Иностранцам нравится Паланга не только летом, но и зимой, зима их не пугает. Они мне говорят, что мы не понимаем, что у нас есть. Поэтому они ищут что-то особенное у нашего моря. А особенных объектов немного“, – сказала брокер.
„Первый квартал этого года в плане продаж был очень хорошим, самым хорошим за последние несколько лет. Мы продали очень много“, – сказала Мацкявичене.
Брокер Томас Русакас, продающий дом площадью 310 кв. м, построенный в 2019 г., сказал, что хозяин этого дома не бежит из Литвы, но и не живет в Литве постоянно.
„Он не является гражданином Литвы, приезжает в Литву и в Палангу все реже. Это не единственное его жилье. Он не привязан к месту“, – пояснил он.
Брокер Эвелина Кесераускене продает на ул. Ванагупес дом площадью 280 кв. м, построенный в 2008 г (за 1,2 млн. евро).
„Хозяева продают, потому что все реже приезжают к морю, изменилось положение семьи, они живут отдельно, им больше не нужен такой большой дом. Люди хотят вернуть инвестиции. Дом продаем уже год. Конечно, если снизить цену, продадим быстрее, но хочется взять адекватную сумму“, – пояснила она.
На ул. Ванагупес продают и построенный в 2004 г. дом площадью 410 кв. м с бассейном, баней, баром, бильярдом, залом для настольного тенниса (цена 1,5 млн. евро). Брокер Зита Юхнявичене сказала, что в доме можно жить и отдыхать.
В самом центре Паланги, на ул. Витауто продают дом площадью 238 кв. м и участком земли в 3 сотки. Дом построен в 1998 г., недавно реновирован. За него просят 1,5 млн. евро (летом прошлого года цена была 1,9 млн. евро).
В восточной части Паланги продают гостевой дом с 11 комнатами. За него просят 710 000 евро. Брокер Грантас Даугинтис назвал его хорошей инвестицией.
Хозяин гостевого дома Антанас сказал Delfi, что продает имущество, потому что устал заниматься этим бизнесом, а дети живут зажиточно, тоже не хотят заниматься этим делом.
„Мне 72.. Сколько можно работать? Пора отдыхать. Мы мечтаем купить участочек в Паланге, построить дом и жить там. Думали про Кипр, ездили туда, но, когда увидели какого качества там дома, пришли в ужас. Вот мы и решили остаться здесь“, – сказал Антанас.
Он сказал, что перестроил частный дом в гостевой, когда вернулся в Литву из Америки, куда ездил на заработки.
„Мы сдавали в аренду второй этаж, там оборудованы отдельные квартиры. Сами живем на первом. Свою квартиру даже летом не сдавали. Что нам в палатку уходить? Зимой не сдаем однодневным постояльцам, невыгодно“, – сказал Антанас, который продает гостевой дом уже год.