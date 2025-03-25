Состоятельные люди продают имущество в Паланге – какие объекты предлагают?

„Знаете, сколько раз уже богатые „бежали“ из Паланги? За 27 лет моей работы в этой сфере было три таких „побега“. Трижды массово продавали жилье и перебирались в теплые края. После этих побегов бывали не такие громкие возвращения. Те, кто купил жилье в Испании и других теплых странах, долго не продержались. Не нам спать в жру и бодрствовать вечером“, – сказала Мацкявичене.

Брокер Она Мацкявичене сейчас продает несколько дорогих объектов: дом в квартале парка Бирутес за 980 000 евро и двухквартирный дом на ул. Смилчу у моря за 800 000 евро.

На сайтах можно найти немало объявлений о продаже недвижимости в Паланге. За дом площадью 300 кв. м около Ботанического сада хотят 2,2 млн. евро, а за „голый“ участок в 15 соток в Кунигишкес - 850 000 евро.

По ее словам, не только литовцы, но и иностранцы уже пресытились „югами“, поэтому хотят инвестировать в Паланге. „Иностранцам нравится Паланга не только летом, но и зимой, зима их не пугает. Они мне говорят, что мы не понимаем, что у нас есть. Поэтому они ищут что-то особенное у нашего моря. А особенных объектов немного“, – сказала брокер.

„Первый квартал этого года в плане продаж был очень хорошим, самым хорошим за последние несколько лет. Мы продали очень много“, – сказала Мацкявичене.

Брокер Томас Русакас, продающий дом площадью 310 кв. м, построенный в 2019 г., сказал, что хозяин этого дома не бежит из Литвы, но и не живет в Литве постоянно.