Состояние литовской экономики в следующем году будет определять экспорт

По его словам, в 2023 году после "очень продолжительного периода процветания" экономика не росла.

"Состояние экономики Литвы, конечно, лучше, чем можно было ожидать, учитывая вызовы последних лет: войну в Украине, энергетический кризис, скачок инфляции и нынешний скачок процентных ставок", - в понедельник сказал Н. Мачюлис.

"Я бы не сказал, что происходит что-то ужасное только потому, что ВВП Литвы в этом году не увеличился", - сказал экономист.

По его словам, хорошо, что в этом году экспортеры не потеряли покупателей за рубежом, несмотря на то что экономика Германии и других важных стран (например, Швеции), основных экспортных рынков Литвы, не выросла.

"Было бы трудно жаловаться на то, что происходит сейчас. Ведь работа есть у всех, кто хочет и может работать, а это один из важнейших критериев, когда говорят о состоянии экономики", - подчеркнул аналитик.

По мнению Н. Мачюлиса, в 2024 году экономика Литвы будет расти либо "очень вяло", либо "мы будем близки к стагнации".